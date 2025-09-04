Próxima adversária do Brasil no Mundial de vôlei não perde há 34 jogos

O Brasil venceu a França por 3 sets a 0, com parciais de 27/25, 33/31 e 25/19, nesta quinta-feira (4), e avançou para a semifinal do Mundial de vôlei feminino. Agora, a Seleção enfrenta a Itália, que está invicta há 34 jogos e é o carrasco das brasileiras nas últimas temporadas.

continua após a publicidade

➡️Centrais fazem a diferença, e Brasil atropela a França no Mundial de vôlei

A última vez que a equipe liderada por Julio Velasco perdeu, foi no dia 1º de junho de 2024, para o Brasil de Zé Roberto, durante a segunda semana da Liga das Nações de 2024. Na ocasião, as brasileiras venceram por 3 sets a 2 (25/21, 20/25, 23/25, 25/22 e 15/12).

A maior pontuadora daquela partida foi a ponteira Ana Cristina, que desfalca o Brasil no Mundial por conta de uma lesão. Outros destaques do confronto de junho do ano passado foi a oposta Rosamaria, que marcou 19 pontos, e a capitã Gabi Guimarães, com 13. Ambas continuam na Seleção.

continua após a publicidade

A dupla de centrais em 2024 era formada por Thaísa e Carol, que não defendem mais a camisa verde amarela e passaram o bastão para Julia Kudiess e Diana, maiores bloqueadoras da competição atual, com 18 pontos neste fundamento para cada.

Desde a vitória brasileira, as equipes se enfrentaram em outras duas ocasiões. Na primeira fase da VNL, o Brasil perdeu por 3 sets a 0, com parciais de 22/25, 18/25 e 27/29. Já na final do mesmo campeonato, o time conseguiu vencer um set, mas não foi suficiente, perdendo por 3 a 1, com parciais de 22/25, 25/18, 25/22 e 25/22.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Títulos da Itália no último ano

Liga das Nações 2024 : campeã invicta, vencendo Japão na final.

: campeã invicta, vencendo Japão na final. Jogos Olímpicos Paris-2024 : campeã, batendo EUA na decisão.

: campeã, batendo EUA na decisão. Liga das Nações 2025 : bicampeã, derrotando o Brasil na final.

: bicampeã, derrotando o Brasil na final. Mundial 2025: cinco vitórias consistentes até agora com apenas um set perdido em 16 disputados.

O reencontro entre Gabi Guimarães e Paola Egonu, as principais jogadoras de cada equipe, é um dos confrontos mais esperados e será o duelo mais difícil que a Seleção enfrentará até o título inédito.

Brasil e Itália na final da VNL 2025 (Foto: Divulgação Volleyball World)

Brasil x Itália: horário e onde assistir

O Brasil encara a Itália neste sábado (6), pela semifinal do Mundial de vôlei. A partida está marcada para às 9h30 (horário de Brasília) e terá transmissão do Sportv2 e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).