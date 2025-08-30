Futsal: Final da Copa Mundo tem duelo de artilheiras, e Lance! transmite

Nada menos que as cinco principais artilheiras da Copa Mundo do Futsal Feminina estão em quadra neste sábado (30), na grande final, todas com cinco gols em três jogos. De um lado, as tricampeãs do Stein Cascavel. Do outro, as russas do Normanochka, que também vêm colecionando goleadas no torneio. O Youtube do Lance! transmite a decisão entre as duas únicas equipes invcitas.

continua após a publicidade

➡️ Equipe russa goleia por 14 a 1 na estreia da Copa Mundo do Futsal Feminina

➡️ Russas vencem a segunda seguida na Copa Mundo do Futsal Feminina

➡️ Qual o time brasileiro que busca o tetra da Copa Mundo do Futsal Feminina?

Abaixo, as principais goleadoras da Copa Mundo do Futsal Feminina:

Sogipa fica em terceiro

Em um torneio de alto nível e repleto de goleadas, brilhou a estrela da goleira Sarah, da Faculdade Sogipa, na disputa do terceiro lugar. Neste sábado, a camisa 12 fez o gol no tempo regulamentar (empate em 1 a 1) e defendeu uma cobrança na disputa de pênaltis (vitória por 3 a 1), sobre o NYC Ecuador, dos EUA. A emocionante partida teve transmissão do YouTube do Lance!

continua após a publicidade

A Sogipa abriu o placar a goleira Sarah. Além do gol, a camisa 12 também apareceu muito bem no primeiro tempo com ótimas defesas.

No início do segundo tempo, a Sogipa - que acertou a trave três vezes na etapa inicial - desperdiçou ótima chance para ampliar: Mariani cobrou pênalti, que Gabi defendeu. O NYC Ecuador também teve um pênalti, e Jess converteu, aos quatro minutos, empatando a partida. Nos pênaltis, brilhou, mais uma vez, a estrela de Sarah.



Goleira Sarah celebra o gol no tempo regulamentar (Foto: Mauricio Moreira/Divulgação)



Na sexta-feira, o Stein, do Brasil, goleou o NY Ecuador, por 6 a 1, na semifinal. O outro finalista é o russo Normanochka, que goleou a Sogipa por 10 a 1, também com transmissão do Lance!.

continua após a publicidade

Como foi a partida da Copa Mundo do Futsal?

O primeiro tempo foi marcado por uma partida dura para o Stein, que ficou bastante tempo sem marcar gol. Na segunda metade da parcial, o time brasileiro alcançou finalmente a rede, marcando o primeiro gol da partida. Depois, o Stein marcou novamente e levou o placar ao 2 a 0 para as brasileiras.

No segundo tempo, o Stein voou e marcou quatro gols. O caminho já estava praticamente impossível, o NY Equador conseguiu emplacar um gol na partida. Ao final, o jogo foi encerrado em 6 a 1.

Giovanna Silva comemorando após marcar o gol (Foto: Divulgação)



Veja a classificação após a fase de grupos

➡️ Expulsão direta no futsal: entenda o critério e as diferenças em relação ao futebol de campo

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte