O Osasco estreia no Mundial de Clubes de Vôlei, nesta terça-feira (9), desfalcado da oposta Tifanny, uma de suas principais jogadoras. Mesmo sem entrar em quadra para jogar, a atleta teve seu nome gritado pela torcida assim que entrou no ginásio da Mercado Livre Arena Pacaembu para acompanhar a equipe. Veja no vídeo abaixo.

A ausência de Tifanny pegou os torcedores de surpresa quando a lista preliminar de inscritas para o Mundial foi divulgada, na última semana. Por meio de nota oficial, o Osasco explicou que a atleta precisou passar por procedimentos de autorização pela Federação Internacional de de Voleibol (FIVB), através do Comitê de Eligibilidade (Sex Eligibility Committee) para atuar em competições internacionais.

O prazo para inscrição de novas atletas se encerrou na última segunda-feira (8), véspera do início da competição, e não houve tempo hábil para concluir os processos burocráticos. Mesmo assim, a jogadora acompanhou o elenco e está concentrada junto com o time para o Mundial. Em suas redes sociais, ela tem compartilhado momentos no hotel com as companheiras de equipe e mensagens de apoio que tem recebido dos torcedores.

Alianza Lima e Osasco em aquecimento para a estreia no Mundial (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Osasco estreia contra o Alianza Lima

Nesta terça-feira (9), Osasco e Alianza Lima se enfrentam na estreia de ambos os times no Mundial de Clubes feminino de vôlei 2025. A partida, válida pelo Grupo B, acontece às 20h30 (de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo (SP).

Antes da partida do Osasco, também pelo Grupo B, o italiano Scandicci, de Ekaterina Antropova, venceu o Zhetysu, do Cazaquistão, por 3 sets a 0.

