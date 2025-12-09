menu hamburguer
Mais Esportes

AO VIVO: Acompanhe Osasco x Alianza Lima no Mundial de Clubes feminino de vôlei

Partida acontece neste terça-feira (9), na Arena Mercado Livre Pacaembu

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/12/2025
19:00
Atualizado há 2 minutos
Osasco venceu o Sesi-Bauru e conquistou a Supercopa de Vôlei
Osasco venceu o Sesi-Bauru e conquistou a Supercopa de Vôlei (Foto: Osasco Voleibol Clube)
Nesta terça-feira (9), Osasco e Alianza Lima se enfrentam na estreia de ambos os times no Mundial de Clubes feminino de vôlei 2025. A partida, válida pelo Grupo B, acontece às 20h30 (de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo (SP). O duelo é transmitido ao vivo pela CazéTV e pela VBTV (streaming). O Lance! acompanha em tempo real!

➡️ Gabi Guimarães dá show e Conegliano vence no Mundial

➡️ Praia Clube atropela com reservas na estreia do Mundial de Clubes

Uma vitória do Osasco sobre o clube peruano significa estrear com o pé direito na competição em busca de repetir o título mundial conquistado em 2012. Na equipe, os nomes remanescentes são a líbero Camila Brait e o técnico Luizomar de Moura.

Como está sendo o jogo?

PRÉ-JOGO

  1. Sob os olhares da torcida, equipe de Osasco se prepara para o confronto
Aquecimento do Osasco no Mundial de Clubes de vôlei (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
Aquecimento do Osasco no Mundial de Clubes de vôlei (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
  • Equipes em quadra para aquecimento!
Equipes de Osasco e Alianza Lima aquecem para jogo do Mundial de Clubes (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
Equipes de Osasco e Alianza Lima aquecem para jogo do Mundial de Clubes (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
  • Torcida grita o nome de Tifanny, que ficou por fora da lista final por conta do regulamento da FIVB para atletas trans.

Resultados do dia

  • Praia Clube 3 x 0 0 Zamalek (25/11, 25/17 e 25/15)
  • Conegliano 3 x 0 0 Orlando (25/14, 25/13 e 25/19)

Grupos do Mundial de Clubes feminino de vôlei

Grupo A

  • Osasco (BRA)
  • Zhetysu (KAZ)
  • Scandicci (ITA)
  • Alianza Lima (PER)

Grupo B

  • Conegliano (ITA)
  • Praia Clube (BRA)
  • Zamalek (EGY)
  • Orlando Valkyries (USA)

Programação completa

9 de dezembro

  • 10h: Praia Clube x Zamalek
  • 13h30: Conegliano x Orlando
  • 17h: Zhetysu x Scandicci
  • 20h30: Osasco x Alianza Lima

10 de novembro

  • 10h: Praia Clube x Orlando
  • 13h30: Zhetysu x Alianza
  • 17h: Conegliano x Zamalek
  • 20h30: Osasco x Scandicci

11 de dezembro

  • 10h: Zamalek x Orlando
  • 13h30: Conegliano x Praia Clube
  • 17h: Scandicci x Alianza
  • 20h30: Osasco x Zhetysu

13 de dezembro

  • 13h: semifinal 1
  • 16h30: semifinal 2

14 de dezembro

  • 13h: disputa pelo bronze
  • 16h30: final

