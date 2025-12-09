Nesta terça-feira (9), Osasco e Alianza Lima se enfrentam na estreia de ambos os times no Mundial de Clubes feminino de vôlei 2025. A partida, válida pelo Grupo B, acontece às 20h30 (de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo (SP). O duelo é transmitido ao vivo pela CazéTV e pela VBTV (streaming). O Lance! acompanha em tempo real!

continua após a publicidade

Uma vitória do Osasco sobre o clube peruano significa estrear com o pé direito na competição em busca de repetir o título mundial conquistado em 2012. Na equipe, os nomes remanescentes são a líbero Camila Brait e o técnico Luizomar de Moura.

Como está sendo o jogo?

PRÉ-JOGO

Sob os olhares da torcida, equipe de Osasco se prepara para o confronto

Aquecimento do Osasco no Mundial de Clubes de vôlei (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Equipes em quadra para aquecimento!

Equipes de Osasco e Alianza Lima aquecem para jogo do Mundial de Clubes (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Torcida grita o nome de Tifanny, que ficou por fora da lista final por conta do regulamento da FIVB para atletas trans.

Resultados do dia

Praia Clube 3 x 0 0 Zamalek (25/11, 25/17 e 25/15)

x 0 0 Zamalek (25/11, 25/17 e 25/15) Conegliano 3 x 0 0 Orlando (25/14, 25/13 e 25/19)

Grupos do Mundial de Clubes feminino de vôlei

Grupo A

Osasco (BRA)

Zhetysu (KAZ)

Scandicci (ITA)

Alianza Lima (PER)

Grupo B

Conegliano (ITA)

Praia Clube (BRA)

Zamalek (EGY)

Orlando Valkyries (USA)

Programação completa

9 de dezembro

10h: Praia Clube x Zamalek

13h30: Conegliano x Orlando

17h: Zhetysu x Scandicci

20h30: Osasco x Alianza Lima

10 de novembro

10h: Praia Clube x Orlando

13h30: Zhetysu x Alianza

17h: Conegliano x Zamalek

20h30: Osasco x Scandicci

11 de dezembro

10h: Zamalek x Orlando

13h30: Conegliano x Praia Clube

17h: Scandicci x Alianza

20h30: Osasco x Zhetysu

13 de dezembro

13h: semifinal 1

16h30: semifinal 2

14 de dezembro