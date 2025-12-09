AO VIVO: Acompanhe Osasco x Alianza Lima no Mundial de Clubes feminino de vôlei
Partida acontece neste terça-feira (9), na Arena Mercado Livre Pacaembu
Nesta terça-feira (9), Osasco e Alianza Lima se enfrentam na estreia de ambos os times no Mundial de Clubes feminino de vôlei 2025. A partida, válida pelo Grupo B, acontece às 20h30 (de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo (SP). O duelo é transmitido ao vivo pela CazéTV e pela VBTV (streaming). O Lance! acompanha em tempo real!
Uma vitória do Osasco sobre o clube peruano significa estrear com o pé direito na competição em busca de repetir o título mundial conquistado em 2012. Na equipe, os nomes remanescentes são a líbero Camila Brait e o técnico Luizomar de Moura.
Como está sendo o jogo?
PRÉ-JOGO
- Sob os olhares da torcida, equipe de Osasco se prepara para o confronto
- Equipes em quadra para aquecimento!
- Torcida grita o nome de Tifanny, que ficou por fora da lista final por conta do regulamento da FIVB para atletas trans.
Resultados do dia
- Praia Clube 3 x 0 0 Zamalek (25/11, 25/17 e 25/15)
- Conegliano 3 x 0 0 Orlando (25/14, 25/13 e 25/19)
Grupos do Mundial de Clubes feminino de vôlei
Grupo A
- Osasco (BRA)
- Zhetysu (KAZ)
- Scandicci (ITA)
- Alianza Lima (PER)
Grupo B
- Conegliano (ITA)
- Praia Clube (BRA)
- Zamalek (EGY)
- Orlando Valkyries (USA)
Programação completa
9 de dezembro
- 10h: Praia Clube x Zamalek
- 13h30: Conegliano x Orlando
- 17h: Zhetysu x Scandicci
- 20h30: Osasco x Alianza Lima
10 de novembro
- 10h: Praia Clube x Orlando
- 13h30: Zhetysu x Alianza
- 17h: Conegliano x Zamalek
- 20h30: Osasco x Scandicci
11 de dezembro
- 10h: Zamalek x Orlando
- 13h30: Conegliano x Praia Clube
- 17h: Scandicci x Alianza
- 20h30: Osasco x Zhetysu
13 de dezembro
- 13h: semifinal 1
- 16h30: semifinal 2
14 de dezembro
- 13h: disputa pelo bronze
- 16h30: final
