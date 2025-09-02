Com João Fonseca, a Confederação Brasileira de Tênis divulgou os seis tenistas que representarão o Brasil na partida contra a Grécia no Grupo Mundial I da Copa Davis, maior competição por equipes do tênis mundial. O torneio acontece entre 13 e 14 de setembro em Atenas, na Grécia. Além de João Fonseca, Thiago Wild e Matheus Pucinelli representam o país no simples.

Na disputa de duplas, Rafael matos e Marcelo Melo vão enfrentar a Grécia. A escalação não tem mudanças em relação ao último jogo, quando o Brasil foi derrotado pela França por 4 a 0.

Time Brasil - Copa Davis 2025 (Foto: Divulgação/CBT)

— O João que vem jogando muito bem em seu segundo ano como profissional no circuito, uma temporada com várias experiências e novas vivências. O Wild e o Pucinelli fizeram parte da equipe no último confronto diante da França e nessas condições, nesse tipo de piso, são jogadores que se adaptam bem. A dupla com o Marcelo e com o Rafa que estão jogando juntos há dois anos e vem de uma conquista importante em Winston-Salem, praticamente com as mesmas condições que iremos enfrentar diante dos gregos em um piso duro e quadra outdoor. Então estamos bastante confiantes, acreditamos muito que podemos voltar de Atenas com uma vitória e contamos com o apoio de toda a torcida brasileira — disse Jaime Oncis, treinador do time.

Histórico é positivo para o Brasil

No histórico, Brasil e Grécia se enfrentaram somente uma vez na Copa Davis. O confronto foi em 1963 e o Brasil venceu por 3 a 2.

O embate neste ano acontece entre 13 e 14 de setembro, na quadra de piso duro. No Brasil, o evento tem transmissão da CazéTV.

Como funciona a Copa Davis?

Pelo novo formato do torneio, o vencedor do duelo avança para a segunda rodada do Qualifiers, que ocorre em setembro e substitui a antiga fase de grupos das finais. Assim, disputam a segunda fase os campeões da Davis de 2024 e os melhores da primeira rodada. Dessa forma, quem levar a melhor entre Brasil e França enfrentará o vencedor de Croácia x Eslováquia.