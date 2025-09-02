menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

João Fonseca e mais quatro tenistas são escalados para a Copa Davis

Time é o mesmo que foi derrotado pela França

João Fonseca saca na derrota para o tcheco Tomas Machac no US Open (FOto: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraJoão Fonseca saca na derrota para o tcheco Tomas Machac no US Open (Foto: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/09/2025
18:36
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com João Fonseca, a Confederação Brasileira de Tênis divulgou os seis tenistas que representarão o Brasil na partida contra a Grécia no Grupo Mundial I da Copa Davis, maior competição por equipes do tênis mundial. O torneio acontece entre 13 e 14 de setembro em Atenas, na Grécia. Além de João Fonseca, Thiago Wild e Matheus Pucinelli representam o país no simples.

continua após a publicidade

Relacionadas

Na disputa de duplas, Rafael matos e Marcelo Melo vão enfrentar a Grécia. A escalação não tem mudanças em relação ao último jogo, quando o Brasil foi derrotado pela França por 4 a 0.

Time Brasil - Copa Davis 2025
Time Brasil - Copa Davis 2025 (Foto: Divulgação/CBT)

— O João que vem jogando muito bem em seu segundo ano como profissional no circuito, uma temporada com várias experiências e novas vivências. O Wild e o Pucinelli fizeram parte da equipe no último confronto diante da França e nessas condições, nesse tipo de piso, são jogadores que se adaptam bem. A dupla com o Marcelo e com o Rafa que estão jogando juntos há dois anos e vem de uma conquista importante em Winston-Salem, praticamente com as mesmas condições que iremos enfrentar diante dos gregos em um piso duro e quadra outdoor. Então estamos bastante confiantes, acreditamos muito que podemos voltar de Atenas com uma vitória e contamos com o apoio de toda a torcida brasileira — disse Jaime Oncis, treinador do time.

continua após a publicidade

Histórico é positivo para o Brasil

No histórico, Brasil e Grécia se enfrentaram somente uma vez na Copa Davis. O confronto foi em 1963 e o Brasil venceu por 3 a 2.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O embate neste ano acontece entre 13 e 14 de setembro, na quadra de piso duro. No Brasil, o evento tem transmissão da CazéTV.

Como funciona a Copa Davis?

Pelo novo formato do torneio, o vencedor do duelo avança para a segunda rodada do Qualifiers, que ocorre em setembro e substitui a antiga fase de grupos das finais. Assim, disputam a segunda fase os campeões da Davis de 2024 e os melhores da primeira rodada. Dessa forma, quem levar a melhor entre Brasil e França enfrentará o vencedor de Croácia x Eslováquia.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias