Nos dias 25, 26 e 27 de setembro, no Centro de Convenções Pro Magno, São Paulo/SP, o braço educacional da Confederação Brasileira de Futebol, visando capacitar profissionais e estudantes, promoverá dois cursos intensivos, proporcionando oportunidade de aprofundamento em conhecimentos teóricos e práticos, importantes para se destacar no dinâmico mercado esportivo.

Oportunidade exclusiva

O primeiro curso, "Marketing no Futebol com Foco na Experiência do Torcedor", será dedicado à criação e gestão de experiências engajadoras entre clubes e seus torcedores. Com o objetivo de capacitar profissionais e interessados, o programa abordará as estratégias de marketing mais eficazes utilizadas no futebol moderno. Com uma carga horária de 3 horas, o investimento para este curso é de R$ 129,90.

Em paralelo, o curso "Treinamento e Análise Tática no Futebol Moderno" visa capacitar profissionais e estudantes a compreenderem e aplicarem os princípios da análise tática, aliados ao planejamento e à execução de treinamentos contemporâneos. Este programa conecta teoria e prática, preparando os participantes para os desafios do futebol atual. Com duração de 6 horas, o valor de inscrição é de R$ 259,80.

A participação na COB Expo oferece, ainda, a oportunidade de contato direto com especialistas e profissionais de diversas áreas do esporte. Esse ambiente propicia o networking e a troca de experiências, elementos valorosos para o desenvolvimento profissional no setor.

Para mais informações: www.cobexpo.com.br