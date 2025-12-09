menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Antropova deixa quadra cheia de presentes e projeta duelo contra brasileiras

Oposta da seleção italiana foi uma das principais atrações no Mundial de Clubes

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 09/12/2025
19:17
Antropova durante a estreia no Mundial de Clubes de Vôlei
Antropova durante a estreia no Mundial de Clubes de Vôlei (Foto: Deco Pires/ Fotojump)
A oposta Ekaterina Antropova teve dificuldades para deixar a quadra após a vitória por 3 a 0 do Scandicci (ITA) sobre o Zhetysu (CAZ), válida pela primeira rodada do Mundial de Clubes de Vôlei. Assim que acabou a partida, a torcida se aglomerou na beira da quadra para pedir fotos, autógrafos e dar presentes. A jogadora chegou à zona mista para conversar com a imprensa cheia de sacolas com mimos dos fãs.

Apesar de ter sido a carrasca da seleção brasileira na Liga das Nações de Vôlei (VNL) em 2025, os torcedores parecem não ter guardado mágoa da jogadora que, aos 22 anos, já figura como um dos principais nomes do cenário do vôlei internacional, com ouro olímpico e título mundial no currículo.

— Essa é a beleza do esporte, sou muito grata a todos que vieram nos apoiar e espero ver mais gente amanhã. É muito legal ser apoiado mesmo não estando em seu país de casa - declarou.

Apesar da vitória em sets diretos na estreia, o Zhetysu ofereceu certa resistência à equipe italiana, que venceu com parciais de 25/22, 25/21 e 25/20. O próximo desafio é contra o anfitrião Osasco, em partida marcada para esta quarta-feira (10), a partir das 20h30 (horário de Brasília). Apesar de estar habituada a enfrentar a seleção brasileira, ela espera espera um cenário "desconhecido" contra o time paulista.

— Com certeza vai ser um jogo completamente diferente do estilo que estamos habituadas, não vai ser fácil. Espero poder fazer o meu melhor e me divertir em quadra - finalizou.

Italiano Scandicci venceu por 3 sets a 0
Italiano Scandicci venceu por 3 sets a 0 (Foto: Deco Pires/ Fotojump)

Veja todos os resultados do dia do Mundial de Clubes de Vôlei

Grupo A

Zhetysu (CAZ) 0 x 3 Scandicci (ITA)

Osasco x Alianza Lima (PER)

Grupo B

Praia Clube 3 x 0 Zamalek (EGY)

Conegliano (ITA) 3 x 0 Orlando Valkyries (EUA)

