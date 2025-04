Schumacher viaja de helicóptero para visitar a primeira neta, diz jornal

Michael Schumacher viajou de helicóptero para a casa da família em Gland, na Suíça, para conhecer sua primeira neta. O heptacampeão da Fórmula 1 não aparece em público desde 2013, quando sofreu grave acidente de esqui e a notícia foi divulgada pelo jornal alemão "Bild".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De acordo com a publicação alemã, a lenda da Fórmula 1 voou de sua casa de campo em Maiorca, na Espanha, para a mansão suíça em um helicóptero.

Millie, neta do ex-piloto, chegou ao mundo no dia 29 de março mas a informação só foi divulgada na semana passada através das redes sociais de Gina Schumacher. A família preza pela privacidade do ex-piloto e qualquer assunto que tenha relação com seu estado de saúde.

continua após a publicidade

Na semana passada, Schumacher assinou um capacete que será leiloado em uma campanha beneficente do tricampeão Jackie Stewart. O objeto também contará com as assinaturas de todos os outros campeões da Fórmula 1 ainda vivos e busca arrecadar fundos para pesquisas médicas.

Assinatura de Michael Schumacher em capacete de Jackie Stewart (Foto: Reprodução)

Relembre o acidente de Schumacher

Em 29 de dezembro de 2013, o piloto alemão, sofreu um grave acidente de esqui nos Alpes franceses, marcando um ponto de virada em sua vida. O heptacampeão sofreu um traumatismo craniano e ficou em coma por seis meses antes de ser transferido para casa, onde permaneceu afastado do público desde então.

continua após a publicidade

+Globo negocia direitos de transmissão da Fórmula 1 para 2026

A condição de Schumacher tem sido alvo de inúmeras especulações, todas negadas pela família, que, contudo, nunca divulgou boletins médicos para o público e a imprensa. Nos últimos anos, o estado de saúde do heptacampeão mundial de Fórmula 1 se tornou um dos maiores mistérios no mundo do esporte.