Max Verstappen terminou o Grande Prêmio da Bélgica de F1, realizado no último domingo (27), no Circuito de Spa-Francorchamps, na quarta colocação. Com o resultado negativo, o holandês da Red Bull se afastou ainda mais da briga pelo título, ainda mais com os líderes do campeonato, Oscar Piastri e Lando Norris, ambos da McLaren, em dobradinha no GP belga, com vitória do australiano.

continua após a publicidade

➡️ Campeão da Fórmula 1 critica piloto da McLaren: ‘Típico’

Acabou o sonho do penta?

Apesar da vitória na corrida sprint, o holandês explicou que os problemas no acerto do equipamento prejudicaram o desempenho na qualificação e limitaram sua performance na corrida. A Red Bull, preocupada com a previsão de chuva, optou por aumentar o downforce do carro, estratégia que resultou na perda de velocidade máxima na pista seca. Em entrevista à Band, Verstappen admitiu que não lutará pelo título nesta temporada.

— A corrida hoje mostrou o quão rápida é a McLaren. Para nós, o objetivo realista é nos concentrarmos e lutar contra a Ferrari e a Mercedes. É isso que temos que tentar, estar em cima — afirmou Verstappen.

continua após a publicidade

Na classificação de pilotos da F1, Max Verstappen é o terceiro colocado, com 185 pontos, 65 atrás de Norris e 81 de Piastri. Porém, o desempenho irregular da Red Bull e a superioridade da McLaren em ritmo de corrida faz com o holandês acredite que não será campeão mundial pela quinta vez consecutiva.

Max Verstappen, da Red Bull, no Grande Prêmio da Bélgica (Foto: YVES HERMAN / AFP)

Satisfeito?

Mesmo fora do pódio e longe do título, Max Verstappen se mantém tranquilo sobre a situação da Red Bull. A equipe passou por reestruturações internas, com a demissão de Christian Horner da chefia, apoiada pelo piloto holandês.

continua após a publicidade

— Eu acho que tivemos um fim de semana bastante sólido. No geral, foi bom. Tivemos uma boa sensação, boas vibrações na equipe — finalizou.

Max Verstappen, da Red Bull, no Grande Prêmio da Bélgica (Foto: MANON CRUZ / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 1º a 3 de agosto, em Hungaroring, palco do GP da Hungria, 14ª etapa da temporada 2025.