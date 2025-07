Ex-jogador da NBA é preso por motivo inusitado

Marcus Morris, ex-jogador do Los Angeles Clippers, foi preso no último domingo (27), segundo registros, por conta de emissão de cheque sem fundos. O jogador continua preso sem direito a fiança.

Jogador de 30 anos usou o twitter para pedir desculpas. (Foto: David Liam Kyle / AFP)

Marcus Morris foi detido no Aeroporto de Fort Lauderdale, ao lado de sua família.

Em uma rede social, seu irmão Markieff Morris, campeão da NBA ao lado de LeBron James pelo Los Angeles Lakers, veio a público criticar o modo que ocorreu a ação policial

— O texto é uma loucura. Por essa quantia, eles vão te envergonhar no aeroporto com a sua família. Eles fizeram vocês pensarem que o mano fez alguma fraude. Eles poderiam ter ido para o presídio por tudo isso. Quando vocês ouvirem a verdadeira história dessa m..., cara. Tudo o que posso dizer é: "Lição aprendida". Mano, conto para vocês amanhã. Essa m... estranha me deu dor de cabeça. Não consigo parar nada! — disse Markieff Morris na sua rede social.

A detenção não se deu por fraude ou cheque sem fundo, mas sim por um débito de mais de US$ 1.200 com um cassino. Segundo Noy, a legislação local autoriza a expedição de mandados de prisão para dívidas dessa natureza.

