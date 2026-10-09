Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Papo com Helio Castroneves: novidades da Meyer Shank Racing e parabéns para Koenigkan

Na próxima semana voltarei ao Brasil para a etapa 10 do Bradesco Stock Car Pro Series

PorHelio Castroneves
Colunista
Estados Unidos
09/10/2026 17:39
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Favorite o Lance! no Google
Helio Castroneves, da equipe Mercado Livre Racing
Helio Castroneves, da equipe Mercado Livre Racing (Foto: José Mario Dias/Mercado Livre Racing)

Olá, meus amigos, tudo bem?

Estou aqui nos Estados Unidos, mas já na próxima semana voltarei ao Brasil para o cumprimento da etapa 10 do Bradesco Stock Car Pro Series, de 16 a 18 próximos, em Cascavel, no Paraná. Depois da nossa boa atuação na prova de duplas, em Brasília, a equipe Mercado Livre Racing, tenho certeza, manterá nossa linha ascendente nos resultados. Thiago Camilo, César Ramos e eu não tiramos os olhos daquele pódio. Eles porque querem adicionar outros aos que já conquistaram. No meu caso, seria a primeira vez. Eu chego lá, podem deixar.

Enquanto isso, na Meyer Shank Racing já é 2027. Com as finalizações do NTT IndyCar Series e do IMSA WeatherTech SportsCar, a hora é de planejar todas as operações futuras. O que já está decidido é que não estaremos em 2027 no SportsCar. Pelo fato de este ter sido o último ano da parceria com a Acura, nossa decisão foi a de concentrar todos os esforços agora na IndyCar. Isso inclui ampliar a equipe e trabalhar no carro novo.

continua após a publicidade

Isso não significa que a gente abandonou o campeonato. O projeto é voltar em 2028, mas mantendo certos princípios. A gente teve ofertas para estar na GT3 e na LMP2. Ficamos felizes pelo interesse, mas o foco da equipe é a GTD, que é a categoria principal, dos grandes protótipos. E mesmo assim, não é estar por estar, mas num acordo como o que tivemos com a Acura para lutar por vitórias e campeonatos. Se a oportunidade surgir, certamente a Meyer Shank Racing vai estudar com o máximo de atenção, mas tem de ser na GTD com apoio de uma grande marca.

Não poderia deixar de registrar e parabenizar o grande Gabriel Koenigkan, que conquistou por antecipação o título brasileiro da Stock Light, categoria que também correu em duplas na Capital Federal. Como ele nasceu e mora em Brasília, o triunfo teve um tempero todo especial, pois foi assegurado diante da família, amigos e torcedores. Quero dar os parabéns também para a equipe W2 Pro GP pela conquista.

continua após a publicidade

O próximo passo na carreira deste piloto de 17 anos é dividir as pistas com a gente. A Vicar tem uma política bem bacana de premiar os campeões de suas categorias de base com recursos para passar ao próximo degrau. Então, o Gabriel estará na Stock Car Pro, em 2027, com todos os méritos. Parabéns, Gabriel!

Vou ficando por aqui, não sem antes desejar para todo mundo um ótimo feriado na segunda-feira, dia de Nossa Senhora. Abraço e até sexta-feira que vem. Até lá. 

continua após a publicidade
Equipe Mercado Livre Racing
Carro da equipe Mercado Livre Racing (Foto: José Mario Dias/Mercado Livre Racing)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Vitor Galvani (Foto: Reprodução)

NBA

Vítor Galvani exalta Tiago Splitter na NBA e projeta futuro no basquete

Há 1 hora
Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026

Fórmula 1

GP de Singapura: saiba como ficou o grid de largada da corrida sprint da F1

Há 4 horas
Glover Teixeira levanta os braços com o cinturão do UFC

Lutas

Glover Teixeira aponta caminho para Alex Poatan vencer no UFC 335

Há 4 horas
Gabriel Medina na etapa de Gold Coast da WSL (Foto: Beatriz Ryder/WSL)

Mais Esportes

Gabriel Medina mira primeira vitória na WSL 2026: 'Que venha'

Há 5 horas
Gabriel Medina inaugura loja da Rider no Rio de Janeiro

Lance! Negócios

Gabriel Medina se torna embaixador global de marca de chinelos

Há 5 horas
Max Verstappen comemora vitória no GP do Bahrein pela F1 2026

Fórmula 1

Verstappen conquista pole da Sprint da F1 em Singapura; Bortoleto larga em 14º

Há 6 horas
Mais LANCE!
McLaren conquista título de equipes da F1 2025

McLaren revive lembranças do bicampeonato da F1 no GP de Singapura

Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026

Volta a volta da pole de Verstappen na sprint de Singapura pela F1

De olhos fechados, Max Verstappen é fotografado com expressão desapontada durante o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1

GP de Singapura surge como único 'ponto fraco' de Max Verstappen na F1

GP do Bahrein consagrou Max Verstappen como vencedor

Russell lidera único treino livre do GP de Singapura pela F1 2026

GP do Bahrein consagrou Max Verstappen como vencedor

GP de Singapura: horários e onde assistir à F1 nesta sexta-feira (9)

Final da Copa LNF será disputada em Pato Branco, no Paraná (Foto: Mauricio Moreira/ Pato Futsal)

Final da Copa LNF entre Joinville e Carlos Barbosa tem local definido

Colagem de fotos de Max Verstappen, à esquerda, e Ayrton Senna, à direita

Brasileiro bicampeão da F1 vê característica de Ayrton Senna em Verstappen

João Fonseca na partida contra o suíço Dominic Stricker na Copa Davis

João Fonseca joga último torneio do ano ao lado de Zverev, Alcaraz e Djokovic

Fluminense na disputa da Copa Supervôlei

Fluminense x Tijuca: horário e onde assistir ao Carioca de vôlei

Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Bortoleto terá desafio incomum no GP de Singapura da F1

Maracanã iluminado à frente do pôr do sol do Rio de Janeiro

Corrida noturna no Maracanã celebra legado de Pelé

Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Bisping destaca que russo 'pode ser o fim' de Alex Poatan no UFC

O técnico do Chicago Bulls, Tiago Splitter, observa a partida contra o Phoenix Suns, no United Center, em Chicago, Illinois, em 7 de outubro de 2026 (Foto: Jeff Haynes / Nbae / Getty Images / Getty Images via Afp)

Tiago Splitter conquista primeira vitória como técnico dos Bulls na pré-temporada