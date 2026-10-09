Olá, meus amigos, tudo bem?

Estou aqui nos Estados Unidos, mas já na próxima semana voltarei ao Brasil para o cumprimento da etapa 10 do Bradesco Stock Car Pro Series, de 16 a 18 próximos, em Cascavel, no Paraná. Depois da nossa boa atuação na prova de duplas, em Brasília, a equipe Mercado Livre Racing, tenho certeza, manterá nossa linha ascendente nos resultados. Thiago Camilo, César Ramos e eu não tiramos os olhos daquele pódio. Eles porque querem adicionar outros aos que já conquistaram. No meu caso, seria a primeira vez. Eu chego lá, podem deixar.

Enquanto isso, na Meyer Shank Racing já é 2027. Com as finalizações do NTT IndyCar Series e do IMSA WeatherTech SportsCar, a hora é de planejar todas as operações futuras. O que já está decidido é que não estaremos em 2027 no SportsCar. Pelo fato de este ter sido o último ano da parceria com a Acura, nossa decisão foi a de concentrar todos os esforços agora na IndyCar. Isso inclui ampliar a equipe e trabalhar no carro novo.

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Isso não significa que a gente abandonou o campeonato. O projeto é voltar em 2028, mas mantendo certos princípios. A gente teve ofertas para estar na GT3 e na LMP2. Ficamos felizes pelo interesse, mas o foco da equipe é a GTD, que é a categoria principal, dos grandes protótipos. E mesmo assim, não é estar por estar, mas num acordo como o que tivemos com a Acura para lutar por vitórias e campeonatos. Se a oportunidade surgir, certamente a Meyer Shank Racing vai estudar com o máximo de atenção, mas tem de ser na GTD com apoio de uma grande marca.



Não poderia deixar de registrar e parabenizar o grande Gabriel Koenigkan, que conquistou por antecipação o título brasileiro da Stock Light, categoria que também correu em duplas na Capital Federal. Como ele nasceu e mora em Brasília, o triunfo teve um tempero todo especial, pois foi assegurado diante da família, amigos e torcedores. Quero dar os parabéns também para a equipe W2 Pro GP pela conquista.

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O próximo passo na carreira deste piloto de 17 anos é dividir as pistas com a gente. A Vicar tem uma política bem bacana de premiar os campeões de suas categorias de base com recursos para passar ao próximo degrau. Então, o Gabriel estará na Stock Car Pro, em 2027, com todos os méritos. Parabéns, Gabriel!

Vou ficando por aqui, não sem antes desejar para todo mundo um ótimo feriado na segunda-feira, dia de Nossa Senhora. Abraço e até sexta-feira que vem. Até lá.

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