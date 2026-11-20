F1: cinco pilotos disputam GP de Las Vegas com punições no grid
Carros de Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Oliver Bearman, Carlos Sainz e Lance Stroll tiveram suas unidades de potência modificadas
Ao fim das duas primeiras sessões de treino livre do GP de Las Vegas de Fórmula 1, Oliver Bearman, Carlos Sainz e Lance Stroll se juntam a Kimi Antonelli e Oscar Piastri e terão desafios extras na corrida da 21ª etapa da temporada. Os pilotos receberam punições por trocas na unidade de potência de seus monopostos.
A medida mais forte foi contra Bearman, companheiro do brasileiro Rafael Câmara na Haas. O inglês foi punido com 35 posições e largará do fundo do grid na madrugada deste domingo (21). Já Antonelli perdeu cinco lugares, e Piastri, Stroll e Sainz receberam uma punição de 10 posições cada.
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Stroll, da Aston Martin, irá utilizar sua nona unidade de armazenamento de energia e o oitavo componente auxiliar da unidade de potência. No regulamento da elite do automobilismo mundial, cada carro pode ter, no máximo, apenas três componentes destes tipos por temporada. Portanto, Stroll acumula a perda de cinco posições por cada infração e perde 10 postos no grid em Las Vegas.
Já Piastri e Sainz ultrapassaram o limite de quatro itens na Fórmula 1 2026. O piloto da McLaren irá para o quinto motor de combustão interna, e o da Williams utilizará seu quinto turbocompressor. Com a punição mais pesada, Bearman teve algumas peças trocadas de uma só vez pela Haas: o motor de combustão interna, o turbocompressor, o exaustor e o MGU-K (pela segunda vez).
Campeão da temporada, Antonelli terá à sua disposição o sexto motor de combustão interna em 2026, enquanto o limite é quatro. Com isso, já sabe que não largará da pole na corrida de rua norte-americana.
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Como funcionam as punições por troca de potência na F1?
As penalidades aplicadas aos pilotos estão relacionadas à substituição de componentes da unidade de potência, conjunto que reúne diferentes peças do motor e possui limites de utilização estabelecidos pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).
Quando um piloto ultrapassa pela primeira vez a quantidade permitida de determinado componente, recebe uma punição de dez posições no grid de largada. Caso exceda novamente os limites regulamentares em substituições posteriores, a penalidade passa a ser de cinco posições por infração adicional. Se mais de um componente ultrapassar o limite na mesma ocasião, as punições são somadas, podendo provocar uma perda ainda maior de posições na largada.
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