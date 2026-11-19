Antonelli e Piastri são punidos na F1 antes do início do GP de Las Vegas
Ambos os pilotos receberam atualizações em suas unidades de potências
A disputa por posições no GP de Las Vegas de Fórmula 1 terá um obstáculo adicional para Kimi Antonelli e Oscar Piastri. Os dois pilotos receberam punições no grid de largada em razão de mudanças nos motores de seus carros, que ultrapassaram o limite de utilização estabelecido pelo regulamento. Com isso, o italiano perderá cinco posições, enquanto o australiano terá de cumprir uma sanção de dez lugares.
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A penalidade mais pesada será aplicada a Piastri, que precisará utilizar um quinto motor de combustão interna (ICE) na temporada. A McLaren identificou um problema de confiabilidade e optou pela substituição da peça para evitar complicações nas etapas finais do campeonato. Como cada competidor tem direito a quatro unidades desse componente durante o ano, a primeira utilização excedente resulta em dez posições de punição.
Antonelli também precisará recorrer a um novo motor de combustão interna, mas a situação do piloto da Mercedes é diferente. Com a instalação da sexta unidade, o italiano ultrapassa novamente a quantidade permitida e recebe uma penalidade menor, de cinco posições. Isso acontece porque o regulamento prevê uma perda de dez lugares na primeira infração e cinco posições nas substituições excedentes seguintes.
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Atualização de motores também marca GP de Las Vegas
Além das substituições que provocaram as penalidades, o fim de semana terá uma novidade técnica nas equipes que utilizam unidades de potência Mercedes. A fabricante alemã preparou um novo turbocompressor com auxílio do mecanismo ADUO, criado pela FIA para permitir melhorias adicionais nos motores que apresentam desvantagem de desempenho. A peça foi desenvolvida para aprimorar a resposta do acelerador, especialmente em situações de baixa rotação.
Kimi Antonelli estará entre os pilotos que utilizarão a atualização, assim como a dupla da McLaren. A Mercedes, entretanto, decidiu manter George Russell sem mudanças para preservar sua posição no grid, já que o ganho de desempenho esperado não compensaria o risco de outra punição. A troca do turbocompressor não é responsável pelas sanções do italiano e Piastri, que estão relacionadas exclusivamente aos motores de combustão interna.
Próxima etapa da F1
Na reta final da temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP de Las Vegas durante os dias 19 e 22 de novembro. A prova é realizada no Circuito Urbano de Las Vegas, que receberá a 22ª etapa do calendário. A corrida principal está marcada para as 1h (de Brasília) do domingo (22).
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