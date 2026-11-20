A Fórmula 1 já teve grandes campeões, recordistas e nomes que atravessaram gerações. Poucos, porém, transformaram a própria trajetória em algo maior que o automobilismo. Lewis Hamilton faz parte desse grupo. Desde a estreia na categoria, em 2007, o britânico uniu conquistas históricas nas pistas a iniciativas que pautaram o combate ao racismo, à diversidade e à inclusão em um ambiente tradicionalmente pouco representativo.

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A primeira grande mudança veio logo no início. Ao chegar à McLaren, Hamilton se tornou o primeiro piloto negro a disputar uma temporada da Fórmula 1. A estreia aconteceu em um grid que ainda não havia contado com um representante negro em suas corridas oficiais. Não demorou para que o jovem britânico deixasse de ser apenas uma novidade: em sua primeira temporada, terminou o campeonato na segunda colocação, a apenas um ponto do título.

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O primeiro campeonato veio em 2008, também com a McLaren. Aos 23 anos, Hamilton se tornou o então mais jovem campeão mundial da história da categoria, além de ser o primeiro piloto negro a conquistar o título. A decisão aconteceu justamente no GP do Brasil, em Interlagos, com uma ultrapassagem sobre Timo Glock nas últimas curvas da corrida que garantiu a conquista.

Aquele resultado foi apenas o começo de uma trajetória que ainda ganharia proporções históricas. Depois de seis temporadas com a McLaren, Hamilton se transferiu para a Mercedes em 2013. A mudança abriu caminho para uma das fases mais dominantes já vistas na Fórmula 1, especialmente a partir da introdução dos motores híbridos, em 2014.

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Os recordes que colocaram Hamilton na história

Com a Mercedes, Hamilton conquistou seis de seus sete títulos mundiais. As temporadas de 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020 consolidaram o britânico entre os maiores campeões da categoria. Em 2020, ao alcançar o sétimo campeonato, igualou a marca de Michael Schumacher e passou a dividir com o alemão o posto de maior vencedor do Mundial de Pilotos.

A disputa pelos recordes, entretanto, não ficou restrita aos títulos. Ao longo dos anos, Hamilton também superou marcas históricas de Schumacher e se isolou em estatísticas importantes. Tornou-se o primeiro piloto a ultrapassar a barreira de 100 vitórias e também o primeiro a alcançar 100 pole positions na Fórmula 1.

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Na temporada de 2026, o britânico chegou a outro marco: completou 400 participações em Grandes Prêmios. No mesmo ano, conquistou sua primeira vitória pela Ferrari, equipe que passou a defender em 2025, e ampliou ainda mais seus números na categoria.

Lewis Hamilton no GP do Canadá de F1 2026 (Foto: Geoff Robins/ AFP)

Mission 44: a luta por oportunidades fora das pistas

A preocupação com a falta de diversidade no automobilismo ganhou estrutura institucional em 2021, quando Lewis Hamilton fundou a Mission 44. A organização sem fins lucrativos nasceu para ampliar o acesso de jovens de grupos sub-representados à educação e às carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM).

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O nome faz referência ao número 44, usado pelo britânico desde o início de sua trajetória na Fórmula 1. A proposta parte de uma vivência pessoal: Hamilton já relatou os obstáculos enfrentados durante sua formação e a sensação de ser uma das poucas pessoas negras em um ambiente pouco diverso.

Na prática, a entidade financia projetos educacionais, oferece mentoria e cria pontes entre talentos de diferentes origens e o mercado de trabalho. Um dos principais exemplos é o programa de bolsas de mestrado em engenharia do automobilismo, em que custeia os estudos e oferece suporte de carreira. Entre os primeiros 13 bolsistas avaliados, cinco foram contratados por equipes da F1, enquanto outros seguiram no setor automotivo ou em áreas correlatas de engenharia.

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O impacto do trabalho levou a um acordo institucional com a própria categoria. Em 2024, a Fórmula 1 oficializou uma colaboração com a Mission 44 para conectar estudantes a programas de estágio, eventos de networking e experiências práticas dentro do paddock.

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Hamilton também levou o debate para dentro da F1

A atuação do britânico não se limita à Mission 44. Em 2020, após a morte de George Floyd nos Estados Unidos e a onda de protestos contra o racismo, Hamilton intensificou suas manifestações públicas sobre o tema e cobrou mudanças no automobilismo. Naquele período, também criou a Hamilton Commission, em parceria com a Royal Academy of Engineering, para investigar as barreiras que dificultavam a entrada e o crescimento de pessoas negras no automobilismo britânico.

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O relatório apresentado em 2021 reuniu recomendações para ampliar a diversidade nas categorias de base, nas universidades e nas equipes. O trabalho também ajudou a impulsionar iniciativas voltadas à formação de novos profissionais e ao acesso de jovens negros à indústria do esporte.

A influência construída ao longo de quase duas décadas mostra que o legado de Hamilton não está restrito aos sete títulos ou aos recordes que acumulou. A trajetória esportiva o colocou entre os maiores nomes da história da Fórmula 1, enquanto as iniciativas fora das pistas ampliaram o debate sobre quem tem acesso ao automobilismo e quais oportunidades são oferecidas a quem deseja fazer parte dele.