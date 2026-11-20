Lewis Hamilton mudou a história da F1 dentro e fora das pistas
Britânico é o primeiro e único negro a disputar uma corrida na elite do automobilismo
A Fórmula 1 já teve grandes campeões, recordistas e nomes que atravessaram gerações. Poucos, porém, transformaram a própria trajetória em algo maior que o automobilismo. Lewis Hamilton faz parte desse grupo. Desde a estreia na categoria, em 2007, o britânico uniu conquistas históricas nas pistas a iniciativas que pautaram o combate ao racismo, à diversidade e à inclusão em um ambiente tradicionalmente pouco representativo.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A primeira grande mudança veio logo no início. Ao chegar à McLaren, Hamilton se tornou o primeiro piloto negro a disputar uma temporada da Fórmula 1. A estreia aconteceu em um grid que ainda não havia contado com um representante negro em suas corridas oficiais. Não demorou para que o jovem britânico deixasse de ser apenas uma novidade: em sua primeira temporada, terminou o campeonato na segunda colocação, a apenas um ponto do título.
O primeiro campeonato veio em 2008, também com a McLaren. Aos 23 anos, Hamilton se tornou o então mais jovem campeão mundial da história da categoria, além de ser o primeiro piloto negro a conquistar o título. A decisão aconteceu justamente no GP do Brasil, em Interlagos, com uma ultrapassagem sobre Timo Glock nas últimas curvas da corrida que garantiu a conquista.
Aquele resultado foi apenas o começo de uma trajetória que ainda ganharia proporções históricas. Depois de seis temporadas com a McLaren, Hamilton se transferiu para a Mercedes em 2013. A mudança abriu caminho para uma das fases mais dominantes já vistas na Fórmula 1, especialmente a partir da introdução dos motores híbridos, em 2014.
Os recordes que colocaram Hamilton na história
Com a Mercedes, Hamilton conquistou seis de seus sete títulos mundiais. As temporadas de 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020 consolidaram o britânico entre os maiores campeões da categoria. Em 2020, ao alcançar o sétimo campeonato, igualou a marca de Michael Schumacher e passou a dividir com o alemão o posto de maior vencedor do Mundial de Pilotos.
A disputa pelos recordes, entretanto, não ficou restrita aos títulos. Ao longo dos anos, Hamilton também superou marcas históricas de Schumacher e se isolou em estatísticas importantes. Tornou-se o primeiro piloto a ultrapassar a barreira de 100 vitórias e também o primeiro a alcançar 100 pole positions na Fórmula 1.
Na temporada de 2026, o britânico chegou a outro marco: completou 400 participações em Grandes Prêmios. No mesmo ano, conquistou sua primeira vitória pela Ferrari, equipe que passou a defender em 2025, e ampliou ainda mais seus números na categoria.
Mission 44: a luta por oportunidades fora das pistas
A preocupação com a falta de diversidade no automobilismo ganhou estrutura institucional em 2021, quando Lewis Hamilton fundou a Mission 44. A organização sem fins lucrativos nasceu para ampliar o acesso de jovens de grupos sub-representados à educação e às carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM).
O nome faz referência ao número 44, usado pelo britânico desde o início de sua trajetória na Fórmula 1. A proposta parte de uma vivência pessoal: Hamilton já relatou os obstáculos enfrentados durante sua formação e a sensação de ser uma das poucas pessoas negras em um ambiente pouco diverso.
Na prática, a entidade financia projetos educacionais, oferece mentoria e cria pontes entre talentos de diferentes origens e o mercado de trabalho. Um dos principais exemplos é o programa de bolsas de mestrado em engenharia do automobilismo, em que custeia os estudos e oferece suporte de carreira. Entre os primeiros 13 bolsistas avaliados, cinco foram contratados por equipes da F1, enquanto outros seguiram no setor automotivo ou em áreas correlatas de engenharia.
O impacto do trabalho levou a um acordo institucional com a própria categoria. Em 2024, a Fórmula 1 oficializou uma colaboração com a Mission 44 para conectar estudantes a programas de estágio, eventos de networking e experiências práticas dentro do paddock.
➡️Com Rafa Câmara, grid da F1 tem uma vaga em aberto para 2027
Hamilton também levou o debate para dentro da F1
A atuação do britânico não se limita à Mission 44. Em 2020, após a morte de George Floyd nos Estados Unidos e a onda de protestos contra o racismo, Hamilton intensificou suas manifestações públicas sobre o tema e cobrou mudanças no automobilismo. Naquele período, também criou a Hamilton Commission, em parceria com a Royal Academy of Engineering, para investigar as barreiras que dificultavam a entrada e o crescimento de pessoas negras no automobilismo britânico.
O relatório apresentado em 2021 reuniu recomendações para ampliar a diversidade nas categorias de base, nas universidades e nas equipes. O trabalho também ajudou a impulsionar iniciativas voltadas à formação de novos profissionais e ao acesso de jovens negros à indústria do esporte.
A influência construída ao longo de quase duas décadas mostra que o legado de Hamilton não está restrito aos sete títulos ou aos recordes que acumulou. A trajetória esportiva o colocou entre os maiores nomes da história da Fórmula 1, enquanto as iniciativas fora das pistas ampliaram o debate sobre quem tem acesso ao automobilismo e quais oportunidades são oferecidas a quem deseja fazer parte dele.
Mais LANCE!
Com títulos definidos, F1 tem disputa milionária na reta final da temporada
Equipes ainda disputam posições que podem representar milhões em premiação
VÍDEO: Wembanyama 'transforma' enterrada em arremesso na NBA
Pivô francês combina alcance físico com atuação de destaque na vitória do San Antonio Spurs sobre o Los Angeles Clippers
Bortoleto diz 'se sentir bem' após problema no TL2 em Las Vegas
Brasileiro abandonou a sessão antes do fim por conta de intercorrência no carro
Alex Poatan rebate antigo rival antes do UFC 335: 'Eu sempre falei'
Brasileiro aponta motivo de considerar voltar aos meio-pesados em caso de derrota para Sergei Pavlovich
F1: cinco pilotos disputam GP de Las Vegas com punições no grid
Carros de Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Oliver Bearman, Carlos Sainz e Lance Stroll tiveram suas unidades de potência modificadas
Sinner coloca retorno ao tênis em dúvida: 'Nem perto de voltar à quadra'
Número 2 do mundo se recupera de uma lesão no joelho após mais de três meses afastado do circuito
Duas décadas antes de Hamilton: o primeiro piloto negro a guiar um carro de F1
Willy T. Ribbs esteve na elite do automobilismo em treinos na temporada de 1985
Com tempo zerado, Russell supera Leclerc e lidera treino livre 2 do GP de Las Vegas
Acompanhe volta a volta da segunda atividade em Las Vegas
Polêmica em transmissão de Osasco e Pinheiros viraliza: 'Lixo'
Durante a partida, uma voz foi captada dizendo "lixo de transmissão"
Campeonato Brasileiro de Fut7 2026 reúne 30 equipes em São Paulo; veja detalhes
Organizada pela CF7 Brasil, competição será disputada entre os dias 19 e 22 de novembro
Ex-lutador da Fighting Nerds alega legítima defesa após matar cachorro
Dispensado da equipe do UFC, Júnior Dias foi preso na quarta-feira (18) acusado de assassinar o animal a facadas
Antonelli e Piastri são punidos na F1 antes do início do GP de Las Vegas
Ambos os pilotos receberam atualizações em suas unidades de potências
Pérez lidera treino livre 1 sem tempos marcados no GP de Las Vegas
Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Las Vegas
Alex Poatan crava próxima luta após o UFC 335
Brasileiro mira vitória contra Sergei Pavlovich para voltar a enfrentar Cyril Gane pelo cinturão peso-pesado (até 120,2 kg)
Piastri fala pela primeira vez sobre rompimento com Webber na F1
Fim da parceria entre os australianos foi anunciada no início de novembro
Com ajuda de Zverev, Shelton vai à semi do ATP Finals e desafia Alcaraz
Confronto foi definido com os resultados da última rodada do Grupo John McEnroe, nesta quinta-feira (19)
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de Las Vegas nesta quinta-feira (19)
Programação desta quinta-feira (19) marca início das atividades em Las Vegas
Superliga Masculina: veja onde assistir aos jogos da quinta rodada
Rodada começa nesta sexta-feira (20), com três partidas, e terá transmissões da Ge TV e do sportv2
AEVA Manaus representa o Brasil em torneio internacional de flag football
Bicampeã nacional, equipe amazonense disputa o NFL Flag Americas Championship, no México, entre os dias 20 e 23 de novembro