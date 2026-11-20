Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de Las Vegas nesta sexta-feira (20)
A última etapa nos Estados Unidos acontece entre os dias 19 e 22 de novembro
A Fórmula 1 retorna nesta sexta-feira (20) às atividades do GP de Las Vegas. O fim de semana será disputado no Circuito Urbano de Las Vegas, que receberá a 21ª etapa de 2026. A programação começa às 21h30 (de Brasília), com o último treino livre. Já no sábado (21), às 1h, acontece a classificação, que define o grid de largada da corrida de domingo (22).
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Onde assistir ao GP de Las Vegas:
SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 1h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
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A etapa será disputada no Circuito Urbano de Las Vegas, na capital de Nevada. O traçado norte-americano tem 6,201 quilômetros de extensão, 17 curvas e percorre algumas das principais avenidas da cidade, incluindo a famosa Las Vegas Strip. A corrida será disputada em 50 voltas, totalizando 309,958 quilômetros. Essa etapa é a última de três que acontecem nos Estados Unidos.
O último vencedor do GP de Las Vegas foi Max Verstappen, da Red Bull, que triunfou na edição de 2025. Para a temporada de 2026, no entanto, a disputa pelo título de pilotos já está definida: Kimi Antonelli conquistou o campeonato com quatro etapas de antecedência. Assim, a expectativa fica voltada para a briga pelas últimas posições do campeonato, principalmente no Mundial de Construtores.
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