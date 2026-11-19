AO VIVO: siga o treino livre 1 do GP de Las Vegas pela F1 2026
Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Las Vegas
A Fórmula 1 deu início nesta quinta-feira (19) às atividades do GP de Las Vegas 2026. A etapa é disputada no Circuito Urbano de Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos, e começou com o primeiro treino livre nesta noite. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Acompanhe o TL1
*EM ATUALIZAÇÃO
- Sessão começou, mas nenhum piloto foi à pista ainda!
COMEÇOU!
- Chove no Circuito Urbano de Las Vegas!
- Primeiro treino livre do GP de Las Vegas começa em 15 minutos.
- Relembre o GP de São Paulo:
Onde assistir ao GP de Las Vegas:
QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 21h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 1h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
➡️ Rafa Câmara vive dilema entre título da Fórmula 2 e preparação para a F1
A etapa será disputada no Circuito Urbano de Las Vegas, na capital de Nevada. O traçado norte-americano tem 6,201 quilômetros de extensão, 17 curvas e percorre algumas das principais avenidas da cidade, incluindo a famosa Las Vegas Strip. A corrida será disputada em 50 voltas, totalizando 309,958 quilômetros. Essa etapa é a última de três que acontecem nos Estados Unidos.
O último vencedor do GP de Las Vegas foi Max Verstappen, da Red Bull, que triunfou na edição de 2025. Para a temporada de 2026, no entanto, a disputa pelo título de pilotos já está definida: Kimi Antonelli conquistou o campeonato com quatro etapas de antecedência. Assim, a expectativa fica voltada para a briga pelas últimas posições do campeonato, principalmente no Mundial de Construtores.
Mais LANCE!
Antonelli e Piastri são punidos na F1 antes do início do GP de Las Vegas
Ambos os pilotos receberam atualizações em suas unidades de potências
Piastri fala pela primeira vez sobre rompimento com Webber na F1
Fim da parceria entre os australianos foi anunciada no início de novembro
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de Las Vegas nesta quinta-feira (19)
Programação desta quinta-feira (19) marca início das atividades em Las Vegas
Rafa Câmara vive dilema entre título da Fórmula 2 e preparação para a F1
Brasileiro avalia disputar as últimas etapas da Fórmula 2 ou priorizar a experiência na principal categoria do automobilismo
Bortoleto x Câmara: duelo na F1 pode impactar futuro de Audi e Haas
Disputa em Las Vegas influenciará briga pelo sétimo lugar no Mundial de Construtores
Com Rafa Câmara, grid da F1 tem uma vaga em aberto para 2027
Companheiro do brasileiro ainda não foi anunciado pela Haas
F1: Cadillac confirma dupla de pilotos para próxima temporada
Valtteri Bottas seguirá na equipe ao lado de Sergio Pérez em 2027
Toto Wolff planeja aumento de salário para Kimi Antonelli após título
Chefe da Mercedes afirmou que italiano merece valorização financeira; piloto tem contrato até 2027
Do GTA 4 ao GTA 6: o tamanho do jejum da Ferrari na F1
Último título da escuderia italiana aconteceu na temporada de 2008 da Fórmula 1
F1: Piastri troca motor e perde dez posições no grid do GP de Las Vegas
McLaren também terá atualizações no turbocompressor para este fim de semana
Lewis Hamilton será substituído na F1 durante GP de Las Vegas
Além do britânico, Charles Leclerc "perdeu" o carro em outras duas oportunidades
Fernando Alonso é anunciado em categoria fora da Fórmula 1
Piloto espanhol aproveitará as férias da elite do automobilismo mundial
Chefe da Haas exalta Rafa Câmara antes do GP de Las Vegas: 'Mostrou a nós'
Piloto brasileiro impressionou em sua estreia na Fórmula 1 e busca evolução no circuito de rua norte-americano
Mercedes pode priorizar George Russell nas últimas corridas de 2026
Toto Wolff não descarta concentrar esforços no britânico para garantir o vice-campeonato
Bortoleto se mantém positivo para GP de Las Vegas na F1: 'Bem diferente'
Brasileiro ficou fora da zona de pontuação em São Paulo, mas projeta volta por cima
Kimi Antonelli iguala feito inusitado de Lewis Hamilton com título na F1
Pilotos conquistaram primeiro título da F1 após 595 dias da estreia
GP de São Paulo abre venda de ingressos para 2027; veja valores
Etapa terá "Arquibancada Bortoleto", ingressos diários para a Fanzone e mudanças na distribuição dos assentos
Semana de corrida! GP de Las Vegas leva a Fórmula 1 de volta para a madrugada no Brasil
A etapa norte-americana acontece entre os dias 19 e 22 de novembro
Schumacher analisa como Russell 'pode se tornar o Barrichello de Antonelli' na F1
Ascensão de jovem italiano coloca em jogo "titularidade" de George na Mercedes