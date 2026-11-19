A Fórmula 1 deu início nesta quinta-feira (19) às atividades do GP de Las Vegas 2026. A etapa é disputada no Circuito Urbano de Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos, e começou com o primeiro treino livre nesta noite. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Acompanhe o TL1

*EM ATUALIZAÇÃO

Sessão começou, mas nenhum piloto foi à pista ainda!

COMEÇOU!

Chove no Circuito Urbano de Las Vegas!

Primeiro treino livre do GP de Las Vegas começa em 15 minutos.

Relembre o GP de São Paulo:

Onde assistir ao GP de Las Vegas:

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 21h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 1h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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A etapa será disputada no Circuito Urbano de Las Vegas, na capital de Nevada. O traçado norte-americano tem 6,201 quilômetros de extensão, 17 curvas e percorre algumas das principais avenidas da cidade, incluindo a famosa Las Vegas Strip. A corrida será disputada em 50 voltas, totalizando 309,958 quilômetros. Essa etapa é a última de três que acontecem nos Estados Unidos.

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O último vencedor do GP de Las Vegas foi Max Verstappen, da Red Bull, que triunfou na edição de 2025. Para a temporada de 2026, no entanto, a disputa pelo título de pilotos já está definida: Kimi Antonelli conquistou o campeonato com quatro etapas de antecedência. Assim, a expectativa fica voltada para a briga pelas últimas posições do campeonato, principalmente no Mundial de Construtores.