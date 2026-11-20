Bortoleto diz 'se sentir bem' após problema no TL2 em Las Vegas
Brasileiro abandonou a sessão antes do fim por conta de intercorrência no carro
Gabriel Bortoleto teve um primeiro dia complicado no Grande Prêmio de Las Vegas na Fórmula 1 de 2026. Após um TL1 afetado pela chuva, o brasileiro teve a oportunidade de passar mais tempo na pista no Treino Livre 2, mas precisou voltar para os boxes por conta de um problema na caixa de câmbio de sua Audi.
O brasileiro chegou a aparecer em sexto, mas se retirou da sessão e não voltou após uma bandeira vermelha. Segundo Bortoleto, a escolha da Audi por encerrar as atividades mais cedo foi para garantir a resolução do problema para o terceiro e último treino e para a classificação.
— Conseguimos completar algumas voltas no segundo treino livre, depois de termos ficado de fora do primeiro treino devido às condições climáticas. Infelizmente, um problema nos impediu de cumprir o programa completo; optamos por encerrar as atividades mais cedo para investigar e resolver a questão, garantindo que tudo esteja corrigido amanhã.
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Apesar da intercorrência no TL2, Bortoleto afirmou ter se sentido confortável no carro e mira as atividades desta sexta-feira (20). Às 21h30 (de Brasília), acontece o Treino Livre 2 e, já na madrugada, a partir da 1h (de Brasília), tem início a classificação.
— No geral, perdemos apenas cerca de dez minutos da sessão, então ainda conseguimos uma boa quilometragem e, de modo geral, me senti bastante confortável no carro. Também tive a oportunidade de pilotar um pouco em pista molhada, o que foi útil. Me sinto muito bem e estou ansioso pelo terceiro treino livre e pela classificação.
Gabriel Bortoleto na F1 2026
Em sua segunda temporada na elite do automobilismo mundial, agora pela Audi, Gabriel Bortoleto acumula 14 pontos e é o 14º colocado no Mundial de Pilotos. Seus melhores resultados foram oitavos lugarers conquistados nos GP's da Grã-Bretanha, da Bélgica e do México.
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