Quando Lewis Hamilton estreou na Fórmula 1, em 2007, tornou-se o primeiro piloto negro a disputar uma temporada da categoria. Mas a história da representatividade negra no automobilismo começou antes da chegada do britânico ao grid. Mais de 20 anos antes, um norte-americano já havia quebrado uma barreira importante ao assumir o volante de um carro da principal categoria do esporte: Willy T. Ribbs.

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A oportunidade surgiu em 1985, quando a Brabham abriu as portas para um teste com o piloto norte-americano. Na época, a equipe tinha Nelson Piquet como um de seus principais nomes e utilizava motores BMW. Para Ribbs, aquele convite representava a chance de entrar em um ambiente no qual nenhum homem negro havia pilotado um carro de Fórmula 1 até então.

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O teste aconteceu no circuito de Estoril, em Portugal, e o colocou diante de um desafio que ia além da velocidade. Afinal, chegar à F1 já era uma tarefa difícil para qualquer piloto, mas, para Ribbs, também significava ocupar um espaço historicamente distante de pessoas negras no automobilismo internacional.

A bordo da Brabham-BMW BT54, modelo que havia sido utilizado por Piquet naquele campeonato, Ribbs registrou 1min25s83 e terminou na 17ª colocação entre os 19 pilotos que participaram da atividade. O resultado não o colocou entre os mais rápidos do dia, mas garantiu seu nome em um capítulo até então inédito da história da categoria.

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A experiência, entretanto, não abriu caminho para uma vaga no grid. Sem receber novas oportunidades na Fórmula 1, o Willy retornou aos Estados Unidos para dar sequência à carreira. O episódio em Estoril acabou sendo sua única experiência com um carro da categoria, mesmo depois de ter demonstrado interesse em chegar ao Mundial.

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Barreiras para além da F1

A passagem pela F1 não foi o único momento em que Ribbs precisou enfrentar obstáculos para seguir no automobilismo. Desde o início da trajetória, o piloto conviveu com episódios de racismo e discriminação, que apareceram em diferentes momentos da carreira. Em algumas ocasiões, a resistência à sua presença nas pistas ultrapassou as barreiras profissionais e chegou a ameaças de morte.

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— Claro, houve ameaças de morte, o termo racista. Mas eu gostei. Não me deixou bravo, foi divertido. Eu ia revidar na mesma moeda, nunca me assustou nem me intimidou. Na verdade, eu gostei porque foi motivador. Eu nunca ia me fazer de vítima, esse não era o Willy T Ribbs.

Ainda assim, o norte-americano construiu uma trajetória importante nas competições dos Estados Unidos. Depois de passagens pela Fórmula Ford e pela Nascar, encontrou outra oportunidade de entrar para a história em 1991. Naquele ano, tornou-se o primeiro piloto negro a conseguir uma vaga no grid das 500 Milhas de Indianápolis, uma das provas mais tradicionais do automobilismo mundial.

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O legado antes de Lewis Hamilton

A chegada de Lewis Hamilton à Fórmula 1, em 2007, representou outro momento histórico. Além de se tornar o primeiro piloto negro a disputar uma corrida da categoria, o britânico construiu uma carreira com sete títulos mundiais, recordes de vitórias e uma atuação ativa em debates sobre diversidade e inclusão no esporte.

O próprio Willy reconheceu a importância do trabalho de Hamilton. Em entrevistas, demonstrou admiração pelo britânico e pelo posicionamento público do heptacampeão em questões relacionadas ao racismo, destacando a influência que atletas de grande projeção podem exercer para além das competições.

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— Considero Lewis o melhor embaixador da diversidade e inclusão, e Willy T. Ribbs o segundo melhor. Temos o lugar na primeira fila. Ter Lewis e Willy T. como o chassi, com a F1 como o motor, é a melhor coisa que o esporte verá agora nos Estados Unidos. A F1 nunca esteve tão em alta — brincou o ex-piloto.

Em 2022, Willy T. Ribbs recebeu mais um reconhecimento da Fórmula 1 ao ser anunciado como embaixador de diversidade e inclusão da categoria. Décadas depois daquele teste em Estoril, seu nome passou a ocupar também um espaço institucional na tentativa de ampliar as oportunidades no automobilismo.

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