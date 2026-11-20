A Fórmula 1 deu início nesta quinta-feira (19) às atividades do GP de Las Vegas 2026. A etapa é disputada no Circuito Urbano de Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos, e começou com os primeiros treinos livres nesta noite. Veja como foi.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a 21ª etapa da temporada. De volta ao topo, George Russell colocou sua Mercedes no topo do pelotão. Pierre Gasly surpreende ao registrar segundo melhor tempo da sessão, enquanto Charles Leclerc fecha o top-3.

continua após a publicidade

Posição Piloto Equipe 1º George Russell Mercedes 2º Pierre Gasly Alpine 3º Charles Leclerc Ferrari 4º Isack Hadjar Red Bull 5º Oscar Piastri McLaren 6º Lewis Hamilton Ferrari 7º Lando Norris McLaren 8º Kimi Antonelli Mercedes 9º Franco Colapinto Alpine 10º Fernando Alonso Aston Martin 11º Lance Stroll Aston Martin 12º Alexander Albon Williams 13º Max Verstappen Red Bull 14º Sergio Pérez Cadillac 15º Oliver Bearman Haas 16º Liam Lawson Racing Bulls 17º Arvid Lindblad Racing Bulls 18º Carlos Sainz Williams 19º Nico Hülkenberg Audi 20º Gabriel Bortoleto Audi 21º Valtteri Bottas Cadillac 22º Rafa Câmara Haas

Acompanhe o TL2

Com uma melhora significativa, Pierre Gasly sobe para segundo lugar, atrás de Russell, aos quarenta e cinco do segundo tempo.

E, pela primeira vez neste fim de semana, Russell assume a liderança! Britânico da Mercedes faz 1m47s272, cerca de 0,3 a frente de Leclerc.

Cronômetro encerrado!

Holandês melhora o tempo e vai para 10º, caindo apenas com a melhora dos rivais.

Max Verstappen fecha volta, mas fica em 13º lugar.

Cinco minutos finais de sessão.

Audi identificou um problema no carro de Bortoleto, que não volta mais para a disputa.

Diferente da classificação, o cronômetro não para durante os treinos livres.

Bandeira vermelha! Dois sacos plásticos e de salgadinhos vão à pista por conta dos ventos, e precisa parrar sessão para limpeza da pista.

No topo do grid, Isack Hadjar tomou o topo de Leclerc, que logo voltou à liderança.

Melhora dos adversários coloca Bortoleto em 17º.

Logo abaixo na tabela, em 17º, Rafa estava em volta rápida, quando errou e saiu da pista.

Enquanto isso, Bortoleto trava na freada da curva 1 e roda na pista. Apenas um susto. O brasileiro conseguiu retornar sozinho para a sessão.

Hamilton até tenta, mas fica atrás do parceiro.

Max Verstappen segue fora do cockpit e ainda não foi para a pista.

Com os dois melhores primeiros setores, Leclerc supera Norris e é o novo líder da sessão.

De intermediários, Gabriel melhora muito o tempo e sobe para 6º - cerca de 2,6 segundos do líder Norris.

Já Bortoleto baixa tempo, mas, como saiu da pista, perde a volta por ultrapassar os limites de pista.

Tempo do Rafa é melhor apenas que o do companheiro de Haas, Oliver Bearman.

Também de intermediários, Piastri, Russell e Leclerc fecham as primeiras colocações, respectivamente.

O britânico da McLaren é o primeiro - e único - a marcar tempo com pneus intermediários até o momento.

Leclerc até subiu ao topo. Mais uma vez, porém, Norris melhora seu tempo e volta a liderar a tabela.

Rafa Câmara marca tempo, mas ainda está muito atrás dos rivais.

A dupla da Ferrari vinha logo atrás da dupla da McLaren.

Piastri assumiu a ponta por pouco tempo, porque Norris voltou ao título de líder com 1m55s842.

Ao marcar volta, o brasileiro pula para 6º, mas logo cai com as melhoras dos adversários.

Gabriel Bortoleto também na pista!

Após os primeiros tempos rápidos marcados, Norris se destacava no topo da tabela, ao virar 1m59s530. Ele foi o único a abaixar o tempo de 2 minutos.

A dupla da Mercedes, Lando Norris e Lance Stroll também foram à disputa.

Não demorou para outros pilotos, como Oscasr Piastri, Liam Lawson e a dupla da Ferrari, se juntarem ao jovem britânico na pista,

Arvid Lindblad é o primeiro a sair dos boxes, já no primeiro minuto de sessão - diferente do que foi visto no TL1.

COMEÇOU!

Segundo treino livre do GP de Las Vegas começa em 15 minutos.

Relembre o GP de São Paulo:

Onde assistir ao GP de Las Vegas:

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 21h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 1h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

➡️ Rafa Câmara vive dilema entre título da Fórmula 2 e preparação para a F1

A etapa será disputada no Circuito Urbano de Las Vegas, na capital de Nevada. O traçado norte-americano tem 6,201 quilômetros de extensão, 17 curvas e percorre algumas das principais avenidas da cidade, incluindo a famosa Las Vegas Strip. A corrida será disputada em 50 voltas, totalizando 309,958 quilômetros. Essa etapa é a última de três que acontecem nos Estados Unidos.

O último vencedor do GP de Las Vegas foi Max Verstappen, da Red Bull, que triunfou na edição de 2025. Para a temporada de 2026, no entanto, a disputa pelo título de pilotos já está definida: Kimi Antonelli conquistou o campeonato com quatro etapas de antecedência. Assim, a expectativa fica voltada para a briga pelas últimas posições do campeonato, principalmente no Mundial de Construtores.

continua após a publicidade