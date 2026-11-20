Com tempo zerado, Russell supera Leclerc e lidera treino livre 2 do GP de Las Vegas
Acompanhe volta a volta da segunda atividade em Las Vegas
A Fórmula 1 deu início nesta quinta-feira (19) às atividades do GP de Las Vegas 2026. A etapa é disputada no Circuito Urbano de Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos, e começou com os primeiros treinos livres nesta noite. Veja como foi.
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As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a 21ª etapa da temporada. De volta ao topo, George Russell colocou sua Mercedes no topo do pelotão. Pierre Gasly surpreende ao registrar segundo melhor tempo da sessão, enquanto Charles Leclerc fecha o top-3.
|Posição
|Piloto
|Equipe
1º
George Russell
Mercedes
2º
Pierre Gasly
Alpine
3º
Charles Leclerc
Ferrari
4º
Isack Hadjar
Red Bull
5º
Oscar Piastri
McLaren
6º
Lewis Hamilton
Ferrari
7º
Lando Norris
McLaren
8º
Kimi Antonelli
Mercedes
9º
Franco Colapinto
Alpine
10º
Fernando Alonso
Aston Martin
11º
Lance Stroll
Aston Martin
12º
Alexander Albon
Williams
13º
Max Verstappen
Red Bull
14º
Sergio Pérez
Cadillac
15º
Oliver Bearman
Haas
16º
Liam Lawson
Racing Bulls
17º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
18º
Carlos Sainz
Williams
19º
Nico Hülkenberg
Audi
20º
Gabriel Bortoleto
Audi
21º
Valtteri Bottas
Cadillac
22º
Rafa Câmara
Haas
Acompanhe o TL2
- Com uma melhora significativa, Pierre Gasly sobe para segundo lugar, atrás de Russell, aos quarenta e cinco do segundo tempo.
- E, pela primeira vez neste fim de semana, Russell assume a liderança! Britânico da Mercedes faz 1m47s272, cerca de 0,3 a frente de Leclerc.
- Cronômetro encerrado!
- Holandês melhora o tempo e vai para 10º, caindo apenas com a melhora dos rivais.
- Max Verstappen fecha volta, mas fica em 13º lugar.
- Cinco minutos finais de sessão.
- Audi identificou um problema no carro de Bortoleto, que não volta mais para a disputa.
- Diferente da classificação, o cronômetro não para durante os treinos livres.
- Bandeira vermelha! Dois sacos plásticos e de salgadinhos vão à pista por conta dos ventos, e precisa parrar sessão para limpeza da pista.
- No topo do grid, Isack Hadjar tomou o topo de Leclerc, que logo voltou à liderança.
- Melhora dos adversários coloca Bortoleto em 17º.
- Logo abaixo na tabela, em 17º, Rafa estava em volta rápida, quando errou e saiu da pista.
- Enquanto isso, Bortoleto trava na freada da curva 1 e roda na pista. Apenas um susto. O brasileiro conseguiu retornar sozinho para a sessão.
- Hamilton até tenta, mas fica atrás do parceiro.
- Max Verstappen segue fora do cockpit e ainda não foi para a pista.
- Com os dois melhores primeiros setores, Leclerc supera Norris e é o novo líder da sessão.
- De intermediários, Gabriel melhora muito o tempo e sobe para 6º - cerca de 2,6 segundos do líder Norris.
- Já Bortoleto baixa tempo, mas, como saiu da pista, perde a volta por ultrapassar os limites de pista.
- Tempo do Rafa é melhor apenas que o do companheiro de Haas, Oliver Bearman.
- Também de intermediários, Piastri, Russell e Leclerc fecham as primeiras colocações, respectivamente.
- O britânico da McLaren é o primeiro - e único - a marcar tempo com pneus intermediários até o momento.
- Leclerc até subiu ao topo. Mais uma vez, porém, Norris melhora seu tempo e volta a liderar a tabela.
- Rafa Câmara marca tempo, mas ainda está muito atrás dos rivais.
- A dupla da Ferrari vinha logo atrás da dupla da McLaren.
- Piastri assumiu a ponta por pouco tempo, porque Norris voltou ao título de líder com 1m55s842.
- Ao marcar volta, o brasileiro pula para 6º, mas logo cai com as melhoras dos adversários.
- Gabriel Bortoleto também na pista!
- Após os primeiros tempos rápidos marcados, Norris se destacava no topo da tabela, ao virar 1m59s530. Ele foi o único a abaixar o tempo de 2 minutos.
- A dupla da Mercedes, Lando Norris e Lance Stroll também foram à disputa.
- Não demorou para outros pilotos, como Oscasr Piastri, Liam Lawson e a dupla da Ferrari, se juntarem ao jovem britânico na pista,
- Arvid Lindblad é o primeiro a sair dos boxes, já no primeiro minuto de sessão - diferente do que foi visto no TL1.
COMEÇOU!
- Segundo treino livre do GP de Las Vegas começa em 15 minutos.
- Relembre o GP de São Paulo:
Onde assistir ao GP de Las Vegas:
QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 21h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 1h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
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A etapa será disputada no Circuito Urbano de Las Vegas, na capital de Nevada. O traçado norte-americano tem 6,201 quilômetros de extensão, 17 curvas e percorre algumas das principais avenidas da cidade, incluindo a famosa Las Vegas Strip. A corrida será disputada em 50 voltas, totalizando 309,958 quilômetros. Essa etapa é a última de três que acontecem nos Estados Unidos.
O último vencedor do GP de Las Vegas foi Max Verstappen, da Red Bull, que triunfou na edição de 2025. Para a temporada de 2026, no entanto, a disputa pelo título de pilotos já está definida: Kimi Antonelli conquistou o campeonato com quatro etapas de antecedência. Assim, a expectativa fica voltada para a briga pelas últimas posições do campeonato, principalmente no Mundial de Construtores.
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