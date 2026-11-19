O fim da parceria entre Oscar Piastri e Mark Webber foi um dos assuntos abordados durante o dia de mídia do GP de Las Vegas, nesta quinta-feira (19). Anunciada há dez dias, a decisão encerrou uma relação profissional de sete anos, iniciada ainda durante a passagem do australiano pelas categorias de base. Ao comentar o assunto pela primeira vez, o jovem fez questão de reconhecer a contribuição dos antigos representantes para sua chegada à Fórmula 1.

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— Eles tiveram uma importância enorme na minha carreira, principalmente na parte final da minha trajetória nas categorias de base e no começo da minha jornada na F1. O suporte que recebi, tanto nas pistas quanto nos bastidores, foi extremamente valioso. Entendo que este é o momento certo para cada um seguir seu próprio caminho e começar novos projetos — declarou Piastri.

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A influência dos Webber na carreira do piloto vai além da gestão de sua imagem e de seus compromissos profissionais. Durante o período em que trabalharam juntos, Piastri conquistou títulos na Fórmula Renault Eurocup, na Fórmula 3 e na Fórmula 2, resultados que abriram caminho para a categoria principal do automobilismo. A dupla também participou diretamente das negociações que levaram o australiano à McLaren, em uma transferência que marcou o mercado da F1 em 2022.

Por enquanto, o futuro da representação do piloto permanece em aberto. Piastri explicou que trabalha com uma estrutura temporária, mas ainda não escolheu quem assumirá definitivamente as funções anteriormente desempenhadas pelo casal. A definição, segundo ele, acontecerá sem pressa.

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— Não tenho nada definido neste momento. Ainda estou avaliando como será o futuro e quem fará parte da equipe ao meu redor. Eles tiveram um papel muito importante na minha carreira — completou.

Ao ser questionado novamente sobre o assunto, o australiano voltou a afastar qualquer possibilidade de anunciar um novo acordo neste momento. A estrutura atual atende às necessidades imediatas, mas não representa necessariamente a formação que o acompanhará nos próximos anos.

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Confiança na reta final

A mudança fora das pistas acontece em uma temporada complicada para o australiano. Depois de disputar o título mundial em 2025, Piastri não conseguiu repetir o mesmo nível de desempenho e enfrenta dificuldades para encontrar o melhor acerto com o carro da McLaren. O cenário também aparece nos resultados: são 16 etapas consecutivas sem uma visita ao pódio.

O processo de adaptação passou por diferentes etapas durante o campeonato em 2026. Inicialmente, a principal preocupação era descobrir quais mudanças seriam necessárias em sua pilotagem para extrair mais do carro. Mesmo depois de avançar nessa compreensão, a execução durante as corridas ainda não apresentou a consistência desejada.

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— Continuar aprendendo é o mais importante. Não é uma resposta muito empolgante, mas preciso seguir construindo esse entendimento. No início da temporada, tentávamos entender o que eu precisava fazer de diferente. Depois, consegui compreender bastante bem como isso deveria funcionar, mas chegar à pista e executar tem sido um desafio — afirmou.

Próxima etapa da F1

Na reta final da temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP de Las Vegas durante os dias 19 e 22 de novembro. A prova é realizada no Circuito Urbano de Las Vegas, que receberá a 22ª etapa do calendário. A corrida principal está marcada para as 1h (de Brasília) do domingo (22).

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