A temporada 2026 da Fórmula 1 entra em sua reta final sem a expectativa de uma disputa pelo título mundial. Com Kimi Antonelli e a Mercedes já confirmados como campeões entre os pilotos e os construtores, o GP de Las Vegas, neste fim de semana, terá outros objetivos para as equipes do grid. A principal motivação está na briga pelas posições restantes do campeonato, que podem representar diferenças importantes na distribuição das receitas da categoria.

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Diferentemente do que acontece no Mundial de Pilotos, em que a disputa tem como principal recompensa o reconhecimento individual, a classificação entre os construtores possui um impacto financeiro direto para as escuderias. A posição final de cada equipe na tabela é um dos critérios utilizados pela Fórmula 1 para distribuir a premiação anual. Dessa forma, mesmo sem título, terminar o campeonato em alguns lugares acima pode significar uma receita maior ao fim da temporada.

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Segundo estimativas da imprensa especializada, com base nos balanços financeiros da Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da Fórmula 1 – que reparte mais de US$ 1,4 bilhão entre os times –, cada posição conquistada na tabela representa uma diferença de US$ 9 milhões a US$ 12 milhões (mais de R$ 50 milhões) no valor recebido. Na prática, então, subir apenas um degrau na classificação pode bancar boa parte do desenvolvimento do carro da temporada seguinte.

Com três etapas ainda previstas no calendário, incluindo Las Vegas, Catar e Abu Dhabi, uma máxima de 147 pontos está em jogo para cada equipe. A Mercedes já não pode ser alcançada na liderança, mas a segunda colocação ainda está em disputa, assim como a terceira posição, que promete uma briga mais apertada entre Red Bull e McLaren.

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Briga por posições movimenta reta final de 2026

Após o GP de São Paulo, a Ferrari aparece na segunda colocação do Mundial de Construtores, com 510 pontos. A vantagem para a Red Bull, terceira colocada, é de 95 pontos. Logo atrás, a McLaren soma 398 pontos e está apenas 17 atrás da equipe austríaca, o que mantém a disputa pelo terceiro lugar completamente aberta para as últimas corridas.

Mais abaixo na classificação, Racing Bulls, Alpine, Haas e Audi ocupam posições consecutivas e travam uma batalha silenciosa, mas de alto valor. Para essas escuderias de menor porte no grid, cada oportunidade de somar pontos pode render cerca de US$ 10 milhões extras no orçamento – valor equivalente a quase 5% do teto de gastos anual da categoria.

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O valor não deve ser tratado como uma premiação fixa para 2026, já que um novo Acordo de Concórdia entrou em vigor nesta temporada. Até a bandeirada final em Abu Dhabi, entretanto, pontuar continua sendo uma prioridade financeira e esportiva para praticamente todo o grid.

Próxima etapa da F1

Na reta final da temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP de Las Vegas durante os dias 19 e 22 de novembro. A prova é realizada no Circuito Urbano de Las Vegas, que receberá a 22ª etapa do calendário. A corrida principal está marcada para as 1h (de Brasília) do domingo (22).

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