Campeonato Brasileiro de Fut7 2026 reúne 30 equipes em São Paulo; veja detalhes
Organizada pela CF7 Brasil, competição será disputada entre os dias 19 e 22 de novembro
O futebol 7 brasileiro terá um dos principais compromissos de seu calendário nesta semana. Entre os dias 19 e 22 de novembro, São Paulo recebe o Campeonato Brasileiro de Fut7 2026, torneio organizado pela Confederação de Futebol 7 do Brasil (CF7 Brasil), que contará com a participação de 30 equipes de diferentes regiões do país.
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As partidas serão realizadas na Paris Arena, na capital paulista, com a expectativa de reunir equipes de destaque da modalidade na disputa pelo título nacional. A competição também terá transmissão da Rede Ronaldo, plataforma de comunicação vinculada ao ex-jogador Ronaldo Fenômeno, ampliando o alcance do torneio para o público de diferentes regiões.
A presença da Rede Ronaldo é um dos destaques desta edição. A parceria busca aumentar a exposição dos clubes e atletas participantes, além de contribuir para a divulgação do futebol 7 no cenário esportivo brasileiro.
CF7 Brasil destaca crescimento do futebol 7
Para o diretor técnico da CF7 Brasil, Rodolfo Groetaers, o Campeonato Brasileiro representa uma oportunidade de demonstrar a evolução da modalidade e fortalecer o trabalho de profissionalização desenvolvido pela entidade.
— Estamos muito motivados para mais uma edição do Campeonato Brasileiro. É uma competição que reúne equipes de alto nível técnico e demonstra a evolução do futebol 7 no Brasil. Nossa preocupação é oferecer uma estrutura cada vez mais profissional, valorizando os atletas, os clubes e todos os envolvidos. A transmissão pela Rede Ronaldo também representa uma oportunidade importante para ampliar a visibilidade da modalidade e mostrar ao público a qualidade do futebol 7 brasileiro — afirmou.
A organização do torneio faz parte das iniciativas da CF7 Brasil para ampliar a presença do futebol 7 no país. Entre as frentes de atuação da entidade estão a realização de competições nacionais, o fortalecimento das instituições filiadas e a criação de oportunidades para clubes e atletas de diferentes estados.
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