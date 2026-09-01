McLaren explica problema de Oscar Piastri em má fase na F1

Oscar Piastri completou um ano sem vitórias na Fórmula 1 ao fim do Grande Prêmio da Holanda. Após dominar o início da temporada 2025, o australiano registrou uma sequência de resultados ruins e caiu da liderança para a terceira colocação. O cenário se torna ainda mais alarmante quando comparado as atuações do companheiro Lando Norris. Ainda assim, as dificuldades do pilotos não parecem preocupar Andrea Stella, chefe de equipe da McLaren.

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Para o engenheiro italiano, existe uma característica específica que prejudica Piastri desde o ano passado: as corridas em que o carro tem pouco nível de aderência. Na prática, isso significa que os pneus têm menos "grip" e dificuldade para manter o monoposto preso ao asfalto, seja pelas características da pista, pelas condições do traçado ou pelo comportamento dos próprios compostos.

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Segundo Stella, o australiano já enfrentou situações semelhantes nos GPs dos Estados Unidos e do México, em 2025. Nessas condições, Piastri precisa fazer mais adaptações à maneira como pilota, o que prejudica diretamente em seus resultados.

— Já vimos no ano passado que, do ponto de vista da pilotagem, ele precisa fazer ajustes quando o carro tem um baixo nível de aderência. Nessas condições, ele precisa ajustar seu estilo de pilotagem, sua abordagem e suas expectativas.

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O problema, porém, não está apenas na adaptação. Para Stella, o fato de Piastri precisar focar mais em cada ajuste faz com que sua pilotagem perca parte da naturalidade. Em uma Fórmula 1 cada vez mais equilibrada, alguns décimos podem ser suficientes para transformar uma disputa pela pole position em uma largada no meio do pelotão.

— Isso exige um certo esforço mental, fazendo com que ele perca alguns décimos de segundo, porque é preciso, de certa forma, processar as coisas conscientemente, em vez de pilotar puramente por instinto. É uma questão puramente técnica, não tem nada a ver com aspectos psicológicos.

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Pequenos erros custam caro na F1

A explicação da McLaren ganha ainda mais importância pelo equilíbrio entre as principais equipes. Em uma disputa apertada, Stella acredita que qualquer dificuldade – mesmo que bem pequena – pode custar diversas posições no grid. Vale destacar que Piastri uma vaga no pódio em apenas duas oportunidades na F1 2026: no Japão e em Miami.

— Pelo menos três equipes estão dentro de um décimo de segundo. Se as coisas não correm de forma ideal, é possível perder algumas posições. Então você rapidamente fica em sexto lugar. É brutal.

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A situação de Piastri, portanto, não é tratada pela McLaren como uma crise psicológica ou uma perda definitiva de desempenho. Com isso, o trabalho agora é entender em quais condições o australiano tem mais dificuldade e ajudá-lo a encontrar soluções para voltar a extrair o máximo do carro.

— Precisamos continuar trabalhando junto com Oscar em todas as possibilidades de melhoria. Estou satisfeito com os avanços de Zandvoort e tenho certeza de que ainda virá mais ao longo da temporada — completou Andrea Stella.

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Oscar Piastri em ação no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

🏎️ Oscar Piastri na F1 2026

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