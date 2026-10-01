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Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica do ciclismo

Modalidade é disputada de pista, de estrada, mountain bike e BMX

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 11:48
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O ciclismo de pista é uma das atrações olímpicas Thiago Lemosfer
O ciclismo de pista é uma das atrações olímpicas (Foto: Thiago Lemosfer/CBC)

Presente aos Jogos Olímpicos desde a primeira edição, em 1896, em Atenas, na Grécia, o ciclismo cresceu ao longo dos anos e é disputado em cinco modalidades. E o Lance! te atualiza tudo sobre a situação da corrida olímpica desse esporte para Los Angeles 2028.

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✅ Quem está classificado para Los Angeles

Ainda não há ciclistas com vagas asseguradas na próxima edição olímpica. Ao todo, 514 atletas (257 por gênero) irão em busca dos pódios em Los Angeles, mesmo número de Paris-2024. O período de classificação começou em 27 de abril de 2026 e termina em 30 de maio de 2028.

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⚔️ Formato de disputa

A modalidade é disputada no ciclismo de estrada, de pista, mountain bike, BMX Racing e BMX Freestyle. Cabe à União Ciclística Internacional (UCI), através de seu ranking mundial, definir as vagas para os Jogos Olímpicos. Os melhores países no ranking por nações podem levar até quatro ciclistas de estrada para o megaevento. No MTB, os três melhores de cada país no ranking da UCI garantem vaga em Los Angeles.

Já no de pista (contrarrelógio e de resistência), as 22 vagas vão para os destaques da Copa das Nações e dos Campeonatos Mundiais ao longo do ciclo olímpico. No mountain bike, estarão garantidos os melhores de cada país segundo o ranking olímpico da UCI.

Para assegurar vagas no BMX, os ciclistas precisarão se destacar no ranking olímpico da UCI e nos Mundiais da modalidade. Serão 48 vagas no Racing e 24 no Freestyle, ambas distribuídas igualmente entre homens e mulheres..

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⚠️ Situação do Brasil

No mountain bike, o Brasil ocupa a 14ª colocação no ranking mundial, garantindo, por ora, a vaga em Los Angeles 2028. Já no feminino, o país aparece na 20ª posição.

No ciclismo de estrada, Tota Magalhães foi a melhor do país no Mundial, em 2026, terminando na 37ª colocação.

🏅 Histórico do Brasil em Olimpíadas

A primeira participação olímpica do Brasil na modalidade aconteceu em 1936, em Berlim. Desde 1980, em Moscou, o país marca presença em edições consecutivas dos Jogos.

Até hoje, a melhor colocação brasileira foi alcançada por Flávio Oliveira, na Rio-2026. Na ocasião, a atleta ficou na sétima posição no ciclismo de estrada.

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🗓️Calendário em Los Angeles

O ciclismo será disputado entre os dias 17 a 23 de julho de 2028.

📍Locais de disputa

O mountain bike vai acontecer no no Industry Hills MTB Park, localizado na região de City of Industry. Já o ciclismo de estrada (contrarrelógio) terá a largada no Zoológico de Los Angeles e chegada no Observatório Griffith, enquanto de resistência vai passar pela região do Griffith Park. O de pista, por sua vez, terá como sede o velódromo de Carson (Carson's Velodrome).

O BMX Freestyle é uma das vertentes do ciclismo olímpico (Foto: Divulgação CBC)
O BMX Freestyle é uma das vertentes do ciclismo olímpico (Foto: Divulgação CBC)
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