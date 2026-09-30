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Ocon confirma saída da Haas e aumenta expectativa por Rafa Câmara na F1

Saída do francês, após duas temporadas, abre uma vaga na Haas para 2027

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 08:41
Atualizado há 2 horas
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Esteban Ocon, da Haas, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026
Esteban Ocon, da Haas, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS/AFP)

A primeira mudança no grid da F1 para a temporada de 2027 está confirmada. Na manhã desta quarta-feira (30), Esteban Ocon anunciou que não correrá pela Haas após o fim da atual temporada. A saída do francês reforça a expectativa dos fãs brasileiros de voltar a ter dois representantes do país na elite do automobilismo. Com o apoio do chefe da equipe, Rafa Câmara surge como um dos candidatos à vaga de titular.

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Ocon esteve na Haas por duas temporadas, desde que deixou a Alpine no fim de 2024. Na equipe norte-americana, a melhor colocação alcançada pelo piloto foi um quinto lugar no Grande Prêmio da China, em 2025. Embora estivesse em seu ano de estreia, Oliver Bearman levou a melhor sobre o francês no campeonato e repete o domínio interno na atual temporada. Apesar disso, Esteban celebra o tempo em que passou no time comandado por Ayao Komatsu.

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— Meu tempo com a equipe Haas na F1 chegará ao fim no final da temporada de 2026. Deixo este projeto com a cabeça erguida e orgulhoso das minhas atuações em circunstâncias que nem sempre foram as mais fáceis, por diversas razões e fatores fora do meu controle — escreveu.

Para além da F1 2027, Ocon garantiu que segue focado em entregar o melhor desempenho possível até o fim de 2026. O piloto retorna à ação já na madrugada desta sexta-feira (2), quando a categoria inicia as atividades do GP do Bahrein.

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— Meu foco imediato é o próximo fim de semana de corrida. Continuarei a trabalhar duro com a equipe, maximizando cada oportunidade e extraindo cada gota de performance do carro. Ainda restam muitas corridas nesta temporada e, como sempre, darei tudo de mim ao volante, por mim e pela minha equipe. Ainda estou motivado. Ainda estou faminto. Isso absolutamente não é o fim da minha carreira na Fórmula 1.

Brasileiro busca vaga na F1

Rafael Câmara deu mais um passo importante na temporada que pode marcar sua chegada à Fórmula 1. O brasileiro venceu no último sábado (26) a terceira corrida da etapa de Baku, no Azerbaijão, e ampliou a liderança do campeonato da Fórmula 2 justamente na reta decisiva da temporada. O resultado reforça também a possibilidade de o pernambucano disputar a principal categoria do automobilismo mundial já em 2027.

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Com a vitória, Câmara chegou a 207 pontos na classificação da F2. O brasileiro abriu sete pontos de vantagem para o búlgaro Nikola Tsolov, que terminou a prova em segundo e aparece com 200 pontos. Alex Dunne, outro candidato ao título, está próximo da dupla e soma 174 pontos.

Mais do que a liderança, o momento coloca Rafael Câmara em uma posição cada vez mais relevante no mercado da Fórmula 1. A Haas é a equipe que demonstrou interesse no brasileiro para a temporada de 2027. O chefe da escuderia, Ayao Komatsu, confirmou recentemente que o time avaliou diferentes pilotos e ficou satisfeito com o desempenho apresentado por Câmara nos testes realizados com o carro da equipe. A definição da dupla para o próximo ano está em discussão interna.

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O caminho, porém, ainda não está definido. A Haas ainda precisa oficializar sua dupla para 2027, e outros pilotos também aparecem na disputa pela vaga. Entre os nomes avaliados, o principal concorrente do brasileiro é Leonardo Fornaroli, atual campeão da F2 e piloto reserva da McLaren.

Carro de Rafael Câmara, piloto da Invicta Racing, durante a etapa da Feature Race da Fórmula 2
Rafael Câmara é piloto da Invicta Racing na Fórmula 2 (Foto: Reprodução/Instagram@rafaccamara88)
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