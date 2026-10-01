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Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica do hipismo

Três disciplinas, 15 dias de competição e um só objetivo: chegar ao pódio em LA

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 10:16
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Marlon Zanotelli ouro hipismo salto
Marlon Zanotelli ficou com o ouro na prova individual de saltos (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

O caminho até o pódio olímpico no hipismo já começou. De olho em Los Angeles 2028, atletas de todo o mundo iniciam a corrida pelas vagas de adestramento, salto e CCE nos Jogos Olímpicos. Para acompanhar essa disputa, o Lance! explica os critérios de classificação, mostra quem já está garantido, o calendário e tudo o que você precisa saber sobre a modalidade.

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✅ Quem está classificado?

A disputa do Mundial de Hipismo garantiu sete vagas no CCE para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Com isso, Grã-Bretanha, Alemanha, Irlanda, Suíça, Nova Zelândia, Suécia e Bélgica já estão classificadas para a competição por equipes. Assim como os Estados Unidos, que, apesar do bronze, já garantiam vaga por ser o país-sede.

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No adestramento, as primeiras vagas foram conquistadas por Alemanha, Grã-Bretanha, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Suécia, Austrália e os EUA. Já na modalidade de saltos, Alemanha, Bélgica, Grã-Bretanha, EUA, Itália, Suíça, Irlanda e França estão garantidos.

⚔️ Formato de disputa

Entenda os grupos olímpicos da FEI: A – Noroeste da Europa; B – Sudoeste da Europa; C – Europa Central e Oriental e Ásia Central; D – América do Norte; E – América Central e América do Sul; F – África e Oriente Médio; G – Sudeste Asiático e Oceania.

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Adestramento

O adestramento terá 60 vagas, sendo 45 destinadas à disputa por equipes, com 15 países levando três conjuntos cada, e outras 15 vagas para a competição individual. Os Estados Unidos, como país-sede, têm uma vaga garantida por equipes. As outras 14 serão distribuídas por diferentes eventos classificatórios da FEI.

Na disputa por equipes, seis vagas foram definidas no Mundial de 2026, em Aachen, na Alemanha, entre 11 e 23 de agosto. O Campeonato Europeu de 2027 dará outras três vagas aos Grupos A e B, enquanto o Grupo C terá uma vaga em um classificatório próprio. Os Grupos D e E terão duas vagas nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2027, e os Grupos F e G terão uma vaga cada, inicialmente disputada no Mundial de 2026.

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Na disputa individual, 14 das 15 vagas serão distribuídas pelo Ranking Olímpico da FEI. Os dois melhores atletas dos Grupos A, B, C, F e G garantirão uma vaga para seus países. Outras duas vagas serão destinadas aos melhores atletas dos Grupos D e E nos Jogos Pan-Americanos, enquanto mais duas serão definidas pelo ranking combinado dessas regiões – América do Norte e Américas Central e do Sul, respectivamente. A última vaga ficará com o atleta mais bem colocado no ranking geral que ainda não tenha classificado seu país.

Saltos

Os saltos terão 75 vagas, sendo 60 destinadas à competição por equipes, com 20 países levando três conjuntos cada, e outras 15 vagas para a disputa individual. Os Estados Unidos têm uma vaga garantida por serem o país-sede.

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Na disputa por equipes, sete vagas serão definidas no Mundial de 2026, em Aachen. O Campeonato Europeu de 2027 dará três vagas aos Grupos A e B, enquanto o Grupo C terá duas em um classificatório próprio. Os Grupos D e E terão três vagas nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2027, e os Grupos F e G terão duas vagas cada em seus respectivos classificatórios – ainda a serem definidos pela FEI.

As 15 vagas individuais serão distribuídas pelo Ranking Olímpico da FEI. Os dois melhores conjuntos dos Grupos A, B, C, F e G garantirão dez vagas, com limite de um atleta por país. Outras quatro serão destinadas aos Grupos D e E: três pelos resultados individuais dos Jogos Pan-Americanos e uma pelo ranking combinado das duas regiões. A última vaga ficará com o melhor atleta do ranking geral que ainda não tenha classificado seu país.

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Concurso Completo de Equitação (CCE)

O CCE terá 65 vagas, sendo 48 destinadas à disputa por equipes, com 16 países levando três conjuntos cada, e outras 17 vagas para a competição individual. Os Estados Unidos têm uma vaga garantida por serem o país-sede.

Na disputa por equipes, além da vaga dos Estados Unidos, sete vagas serão distribuídas no Mundial de 2026, em Aachen. O Campeonato Europeu de 2027 dará duas vagas aos Grupos A e B, enquanto o Grupo C terá uma em um classificatório próprio. Os Grupos D e E terão duas vagas nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2027, e outras duas serão destinadas aos Grupos F e G em um classificatório específico. A última vaga será definida pela Copa das Nações de 2027.

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Na disputa individual, serão 17 vagas. Dez serão distribuídas pelo Ranking Olímpico da FEI, com os dois melhores atletas dos Grupos A, B, C, F e G. Outras quatro ficarão com os melhores atletas dos Grupos D e E, considerados em conjunto no ranking. As três vagas restantes serão destinadas aos atletas mais bem colocados no Ranking Olímpico geral que ainda não tenham classificado seus países.

⚠️ Situação do Brasil na disputa

O Brasil não tem vaga assegurada nos Jogos Olímpicos até o momento.

🏅 Histórico do Brasil em Olimpíadas

O Brasil começou a construir sua história olímpica no hipismo com duas medalhas de bronze por equipes, em Atlanta 1996 e Sydney 2000. O grande momento, porém, veio em Atenas 2004, quando Rodrigo Pessoa conquistou o ouro no salto individual, tornando-se o primeiro brasileiro campeão olímpico da modalidade. O cavaleiro também fez parte das equipes que subiram ao pódio nas duas edições anteriores.

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🗓️ Calendário em Los Angeles

O hipismo será disputado entre 15 e 29 de julho de 2028. O CCE abre a programação e será realizado até o dia 18. Na sequência, o adestramento acontece entre 20 e 24 de julho. Por fim, os saltos encerram a programação do hipismo, entre os dias 25 e 29.

📍 Local de disputa

O hipismo será disputado no Santa Anita Park, localizada na região de Arcadia, em Los Angeles. O local receberá todas as sessões das três disciplinas da modalidade, das eliminatórias às disputas por medalhas.

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Rodrigo Pessoa em ação no hipismo pelo Brasil
Rodrigo Pessoa em ação no hipismo pelo Brasil (Foto: Luiza Moraes/ COB)
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