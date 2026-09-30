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F1: Verstappen recorda 'boas lembranças' com Red Bull na Malásia

Circuito de Sepang foi palco da segunda vitória do holandês na categoria

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 16:34
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Max Verstappen sorri ao ser o mais rápido no treino livre 3
Max Verstappen sorri ao ser o mais rápido no treino livre 3 do GP do Azerbaijão de F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC/AFP)

Max Verstappen tem motivações extras para o GP do Bahrein, que será disputado no Circuito de Sepang, na Malásia. Foi neste traçado que o tetracampeão mundial conquistou sua segunda vitória na Fórmula 1. Além disso, o holandês busca aproveitar o embalo do segundo lugar na décima quinta etapa da F1 2026, em Baku, no Azerbaijão.

O reencontro com o circuito, que não recebe uma disputa da F1 desde 2017, traz boas lembranças a Verstappen. Foi justamente há nove anos que, na Malásia, o piloto da Red Bull conquistou sua segunda vitória na elite do automobilismo mundial, momento da carreira que guarda com carinho e busca reviver neste domingo (4).

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— A Malásia é uma pista empolgante para pilotar; é bom estar de volta e tê-la novamente no calendário. A última vez que corremos aqui foi em 2017, quando conquistei minha segunda vitória, então tenho muitas boas lembranças.

O Circuito de Sepang volta à rota da Fórmula 1 após o cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita por causa do conflito no Oriente Médio. Mesmo que bem longe de casa, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) optou por manter o nome "GP do Bahrein". Para Verstappen, a etapa servirá também para analisar o desempenho dos carros alinhados ao novo regulamento.

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— Agora podemos ver como esta geração de carros vai se sair nesta pista. O circuito é bastante desafiador, mas agradável de pilotar, com uma mistura de retas de alta velocidade e cotovelos fechados. O clima também parece bastante imprevisível, então será interessante ver o que a semana vai trazer.

De acordo com a previsão da Fórmula 1, as temperaturas subirão gradualmente entre sexta-feira (2) e domingo (4), com a pista podendo atingir mais de 53°C. As condições extremas colocam em alerta a categoria e podem até acionar o protocolo de risco por calor.

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Max Verstappen no GP do Azerbaijão da F1 2026
Max Verstappen no GP do Azerbaijão da F1 2026 (Foto: Igor IVANKO/AFP)

➡️ Fórmula 1 liga alerta para calor intenso e chuva no GP do Bahrein; entenda

Confira datas e horários do GP do Bahrein de F1

SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 01h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 05h (de Brasília)

SÁBADO, 3 DE OUTUBRO
🏎️ Treino livre 3 - 01h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 05h (de Brasília)

DOMINGO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - a partir das 04h (de Brasília)

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