Esporte tradicional no calendário olímpico, o handebol segue na programação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Para te preparar para a disputa, o Lance! atualiza sobre a corrida olímpica da modalidade: atletas classificados, formato, calendário e mais!

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✅ Quem está classificado?

Os Estados Unidos, país-sede, já têm vagas garantidas no handebol para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. As demais vagas serão distribuídas ao longo do processo classificatório, que começa já em 2026.

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⚔️ Formato de disputa

Masculino

O torneio masculino de handebol terá 12 seleções nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, com 14 atletas por equipe. A primeira vaga será definida no Campeonato Mundial de 2027, na Alemanha, entre os dias 13 e 31 de janeiro. O campeão mundial garante a classificação para os Jogos.

Depois, quatro vagas serão distribuídas pelos torneios continentais de qualificação. Ásia, África e Europa terão uma vaga cada, enquanto a quarta será destinada ao vencedor do Pan-Americano de 2027. A Oceania não terá uma competição continental própria, mas suas seleções poderão participar do torneio asiático e, caso uma delas termine entre as cinco primeiras, terá a possibilidade de disputar o Mundial e, posteriormente, a classificação olímpica.

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As seis vagas restantes serão definidas por três Torneios Mundiais de Qualificação, disputados entre 3 e 9 de abril de 2028. Cada torneio terá quatro seleções, e as duas melhores de cada grupo garantirão uma vaga. Os participantes serão definidos principalmente pela classificação do Mundial de 2027 e pelos resultados continentais. Caso uma seleção entre as sete primeiras já esteja classificada para os Jogos, as equipes seguintes avançam uma posição na ordem de participação nos torneios de qualificação.

Feminino

O torneio feminino também terá 12 seleções nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, com 14 atletas por equipe. A primeira vaga será definida no Campeonato Mundial de 2026, na Hungria, entre 1º e 19 de dezembro. O campeão mundial garante a classificação, enquanto, caso os Estados Unidos conquistem o título, a vaga será destinada à seleção elegível seguinte na classificação.

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Depois, quatro vagas serão distribuídas pelos torneios continentais de qualificação. Ásia, África e Europa terão uma vaga cada, e a quarta será destinada à seleção mais bem colocada no torneio que reúne América do Norte e Caribe e América Central e do Sul. A Oceania seguirá o mesmo esquema do formato masculino.

As seis vagas restantes serão definidas por três Torneios Mundiais de Qualificação, entre 28 de fevereiro e 5 de março de 2028. Cada competição terá quatro seleções, e as duas melhores de cada torneio garantirão uma vaga olímpica. A composição dos grupos seguirá a classificação do Mundial de 2026 e os resultados dos torneios continentais. Mais uma vez, se uma das seleções que ocupariam as posições destinadas aos Torneios Mundiais já estiver classificada, as equipes seguintes avançam na ordem do Mundial.

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Por fim, assim como no masculino, os Estados Unidos têm uma vaga automática como país-sede, completando as 12 seleções do torneio feminino. O regulamento prevê ainda que uma vaga de país-sede não utilizada seja redistribuída para o continente do campeão mundial da respectiva categoria.

⚠️ Situação do Brasil na disputa

O Brasil não tem vaga assegurada nos Jogos Olímpicos até o momento.

🏅 Histórico do Brasil em Olimpíadas

O handebol brasileiro está presente nos Jogos Olímpicos desde Barcelona 1992, quando a seleção masculina fez sua estreia. O time feminino entrou no programa olímpico em Sydney 2000 e, desde então, participou de todas as edições. O país, porém, ainda busca seu primeiro pódio olímpico na modalidade.

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Entre as melhores campanhas do país está a dos Jogos do Rio 2016. Diante da torcida brasileira, a seleção feminina chegou às quartas de final e terminou a competição na 5ª posição, enquanto a equipe masculina encerrou sua participação em 7º lugar, melhor resultado do Brasil na história olímpica da modalidade.

🗓️ Calendário em Los Angeles

A disputa do handebol acontece entre 12 e 26 de julho de 2028, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. A fase preliminar será realizada entre os dias 12 e 22, enquanto as quartas de final acontecem nos dias 23 e 24. As semifinais estão previstas para 25 e 26 de julho, encerrando a competição com as disputas pelo bronze e pelo ouro.

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📍 Local de disputa

O handebol será disputado na Long Beach Arena, localizada na região de – como o nome já adianta – Long Beach, em Los Angeles. O local receberá todas as sessões da modalidade, das eliminatórias às disputas por medalhas.