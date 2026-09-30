O calor extremo está previsto para ser uma preocupação para equipes e pilotos no Grande Prêmio do Bahrein deste fim de semana, mas a chuva pode entrar em cena. De acordo com a previsão da Fórmula 1, as temperaturas subirão gradualmente entre sexta-feira (2) e domingo (4), com a pista podendo atingir mais de 53°C. As condições extremas colocam em alerta a categoria e podem até acionar o protocolo de risco por calor.

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As condições climáticas voltam a colocar em evidência o desafio físico enfrentado pelos pilotos durante as corridas. No GP do Catar de 2023, disputado sob temperaturas extremas, diversos competidores relataram mal-estar. Esteban Ocon revelou ter vomitado dentro do capacete durante a prova, enquanto Logan Sargeant abandonou após sofrer com os efeitos do calor e da desidratação.

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O episódio levou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) a ampliar as medidas de proteção contra o estresse térmico. Entre elas está um sistema de resfriamento para os pilotos, que pode ser utilizado quando a categoria declara risco elevado relacionado ao calor.

Em Sepang, a previsão combina temperaturas elevadas com umidade alta. Na sexta-feira, por exemplo, a sensação térmica pode chegar a 37°C, enquanto o asfalto tem previsão de atingir quase 54°C. A chuva também pode interferir nas atividades, embora sua ocorrência e intensidade ainda sejam incertas.

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Previsão de chuva para o GP do Bahrein

Na sexta-feira (2), dia dos dois primeiros treinos livres, os termômetros devem variar entre 23°C e 32°C. A chance de chuva é de 50%, a maior entre os três dias do fim de semana. Os ventos terão média de 5,4 km/h, com rajadas de até 21,6 km/h, enquanto a temperatura da pista pode chegar a 53,85°C.

O sábado (3), reservado ao terceiro treino livre e à classificação, também deve ser quente e úmido. A temperatura máxima prevista é de 31,5°C, com sensação térmica próxima de 36°C e umidade relativa do ar de até 86%. A possibilidade de chuva cai para 40%, e o asfalto pode alcançar 53,32°C.

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Para domingo (4), dia da corrida, a previsão indica temperaturas entre 23,5°C e 31°C e sensação térmica de aproximadamente 35°C. A chance de precipitação é de 30%, enquanto os ventos devem permanecer leves, com média de 5,4 km/h e rajadas de até 21,6 km/h. A pista pode chegar a 46°C, mantendo o gerenciamento dos pneus entre os pontos de atenção para as equipes.

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Datas e horários do GP do Bahrein

SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 01h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 05h (de Brasília)

SÁBADO, 3 DE OUTUBRO

🏎️ Treino livre 3 - 01h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 05h (de Brasília)

DOMINGO, 4 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - a partir das 04h (de Brasília)