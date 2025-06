João Fonseca já derrotou três ex-campeões de Halle; veja lista

Encerrada a temporada de saibro, com a histórica terceira rodada de Roland Garros, quando caiu diante do número 5 do mundo, o britânico Jack Draper, João Fonseca estreia, na semana que vem, na gira de grama. E o primeiro desafio do número 1 do Brasil e 57º do mundo, de 18 anos, nesse piso será o ATP 500 de Halle, na Alemanha.

continua após a publicidade

➡️ Galeria de imagens do bicampeonato de Alcaraz em Roland Garros

➡️ Sinner é torcedor do Milan; Alcaraz, do Real

Ano passado, em sua primeira participação no torneio alemão, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira caiu na estreia. Então 217º do mundo, o brasileiro foi superado pelo australiano James Duckworth (88º), por duplo 6/4 (vídeo abaixo).

Curiosamente, dos quatro últimos campeões de Halle, João Fonseca venceu três deles em 2025 (mas nenhum na grama).

Campeão na Alemanha em 2021, o francês Ugo Humbert jogou duas vezes na atual temporada contra o número 1 do Brasil. Em casa, o francês levou a melhor na Copa Davis, no final em janeiro. Dois meses depois, na segunda rodada do Masters 1000 de Miami, também na quadra rápida, o brasileiro deu o troco. Com esse triunfo, o carioca protagonizou sua melhor campanha até aqui em torneios desse nível.



Em 2022, quem ergueu o cobiçado troféu de Halle foi o polonês Hubert Hurkacz. Mês passado, João Fonseca debutou em Roland Garros justamente derrotando o adversário, ex-top 6 e então 28º.



No ano seguinte, o cazaque Alexander Bublik foi o surpreendente campeão na Alemanha. Em março de 2025, o brasileiro superou o rival na final do Challenger de Phoenix.

continua após a publicidade

Atual bicampeão do Aberto da Austrália, vencedor do US Open e vice de Roland Garros, no último domingo, Jannik Sinner, número 1 do mundo, triunfou em Halle em 2024 (vídeo abaixo). Novamente, o italiano será o primeiro cabeça de chave na competição.

Depois da Alemanha, João Fonseca segue para a Inglaterra

Uma semana após a competição alemã, o brasileiro disputa o ATP de Eastbourne, na Inglaterra, mais um preparatório para Wimbledon, que começa no dia 30.

continua após a publicidade



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte