João Fonseca estreia no Masters 1000 de Toronto: onde assistir e horário

O brasileiro João Fonseca disputará o Master 1000 de Toronto pela primeira vez na carreira neste ano. A estreia do carioca de 18 anos já tem data e horário definidos: será neste domingo (27) por volta das 21h30 (de Brasília). No entanto, ainda não se sabe quem será o oponente da partida de estreia.

João Fonseca enfrenta Nicolas Jarry pela terceira fase em Wimbledon (foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

A qualificação do torneio aconteceria neste sábado, mas as condições de clima adiaram três partidas para domingo. Com isso, João Fonseca terá seu adversário definido somente na tarde deste domingo e o jogo será na parte da noite.

O adversário de João Fonseca provavelmente será um dos vencedores do qualifying deste sábado. Com isso, o brasileiro pode ter pela frente Adrian Mannarino, Ugo Blanchet, James Duckworth, Valentin Royer, Emilio Nava, Yosuke Watanuki, Shintaro Mochizuki, Tristan Boyer, Facundo Bagnis, Juan Pablo Ficovich, Caron Smith, Pierre-Hugues Herbert ou Tomas Barrios Vera.

Veja os últimos vencedores do torneio

1997 EUA Chris Woodruff

1998 AUS Patrick Rafter

1999 SUE Thomas Johansson

2000 RUS Marat Safin

2001 ROM Andrei Pavel

2002 ARG Guillermo Cañas

2003 EUA Andy Roddick

2004 SUI Roger Federer

2005 ESP Rafael Nadal

2006 SUI Roger Federer

2007 SER Novak Djokovic

2008 ESP Rafael Nadal

2009 GBR Andy Murray

2010 GBR Andy Murray

2011 SER Novak Djokovic

2012 SER Novak Djokovic

2013 ESP Rafael Nadal

2014 FRA Jo-Wilfried Tsonga

2015 GBR Andy Murray

2016 SER Novak Djokovic

2017 ALE Alexander Zverev

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2021 RUS Daniil Medvedev

2022 ESP Pablo Carreño Busta

2023 ITA Jannik Sinner

2024 AUS Alexei Popyrin

FICHA TÉCNICA - MASTERS 1000 DE TORONTO

JOÃO FONSECA x A DEFINIR

PRIMEIRO ROUND

👥 Atletas: João Fonseca

🏟️ Local: Quadra Central do Sobeys Stadium, em Toronto, no Canadá

🎾 Fase: primeiro round

🕰️ Horário: às 21h30 (de Brasília)

🕰️ Horário: às 21h30 (de Brasília)