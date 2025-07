Guilherme Caribé disputa final dos 50m Borboleta; onde assistir e horário

O brasileiro Guilherme Caribé disputa, nesta segunda-feira (28), a final da natação em 50m Borboleta no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura. O brasileiro não é especialista na prova, mas alcançou a vaga na final da competição durante a semifinal deste domingo. A final dos 50m Borboleta será às 8h45 (de Brasília) desta segunda e tem transmissão do Sportv. ➡️Clique para assistir no Sportv

Destaque da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024, Caribé estreou muito bem na categoria dos 50m borboleto, que não é sua especialidade. Na bateria 9, o brasileiro chegou em quinto lugar, com tempo de 23,21 segundos, assim como o holandês Sean Niewold.

Guilherme Caribé garantiu mais um índice mundial (Foto: Satiro Sodré/ CBDA)

O resultado positivo rendeu ao nadador uma sólida posição na classificação geral, ficando em 12º lugar. Com isso, a vaga para as semifinais fora garantida.

Já na penúltima fase da categoria, em busca das finais, o brasileiro voltou à piscina contra grandes nomes da natação mundial e, mais uma vez, brilhou. Na primeira bateria, Caribé repetiu a quinta colocação, com tempo de 22,91. Ele ocupou a última vaga disponível para as finais na tabela geral, em sétimo, ao lado do alemão Luca Armbruster.

Brasil no Mundial de Natação 2025

Sem subir ao pódio da natação no Mundial de Esportes Aquáticos há duas edições, o Brasil conta com nomes em ascensão na modalidade. Um deles, aliás, foi o último medalhista do país em mundiais: Guilherme Costa, o "Cachorrão", que conquistou o bronze nos 400m livre em Budapeste, 2022. O atleta competirá na mesma prova em 2025, além de disputar os 200m livre.

Xará de Cachorrão, o jovem Guilherme Caribé, de 22 anos, é outro destaque da Seleção Brasileira para o Mundial de Singapura. Tricampeão pan-americano, o atleta alcançou esse ano seu melhor tempo da carreira nos 50m livre durante o Troféu Maria Lenk, com marca de 21s46. Caribé disputa as provas de 50m borboleta, 100m livre e 50m livre.

Guilherme Caribé em estreia no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)

FICHA TÉCNICA

50m BORBOLETA MASCULINO - FINAL

Atletas: Guilherme Caribé, Diogo Ribeiro, Benjamin Proud, Maxime Grousset, Noe Ponti, Nyls Korstanje, Thomas Ceccon e Luca Armbruster;

Local: Singapura, na Ásia;

Data e horário: segunda-feira, 27 de julho, às 8h45 (de Brasília);

Onde assistir: Sportv