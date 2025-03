Segue o baile de João Fonseca no Masters 1000 de Miami. Empurrado novamente pela torcida, o brasileiro (60º do mundo), que na estreia despachou o anfitrião Leaner Tien (66º), de virada, não tomou conhecimento do francês Ugo Humbert, (20º), derrotado por 6/4 e 6/3, em apenas 1h10m. Com o feito, o carioca de 18 anos alcança, pela primeira vez em três tentativas, a terceira rodada de um torneio desse nível. Desde o fenômeno espanhol Carlos Alcaraz, em 2021, em Paris, que nenhum tenista tão jovem havia alcançado a terceira rodada de um Masters 1000.





- Estava muito relaxado, acho que ele estava nervoso no início e saquei muito bem hoje, isso foi muito importante, não dei chance a ele nos meus serviços, não abri as portas para ele me quebrar. Feliz com a maneira como encarei mentalmente - celebrou o número 1 do Brasil.



Inicialmente, a partida deste sábado seria disputada na quadra GrandStand, a segunda maior do complexo. Mas, em uma prova do prestígio do fenômeno brasileiro e para alegria da torcida, o duelo passou para a quadra central.

- Os primeiros jogos da quadra central foram rápidos e fui avisado no início do dia que talvez acontecesse essa troca de quadra. Gostei dessa troca. Quanto mais torcida, melhor para mim - contou João Fonseca à ESPN.

Também à ESPN, o algoz de Humbert se mostrou radiante com a maneira como sacou neste sábado:



- Muito feliz com a maneira como saquei hoje. O saque, para a gente, é como a namorada: ninguém tira de nós - disse, rindo.



Na próxima rodada, o filho caçula do casal Roberta e Christiano enfrenta o australiano Alex de Minaur (11º) ou o chinês Yunchaokete Bu (69º). Essa é apenas a primeira participação de João Fonseca no torneio na Flórida e, nas duas primeiras aparições em Masters 1000, em Madri, no saibro, ano passado, e em Indian Wells, há duas semanas, parou na segunda rodada.

Como de praxe, João Fonseca começou o jogo com o pé no acelerador e quebrou o saque do adversário de zero. O brasileiro confirmou o seu saque pela primeira vez sem o adversário ganhar ponto. Depois, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, sem ter o saque ameaçado, abriu 3/1, 4/2 e 5/3. E fechou em 6/4, após 33 minutos.



João Fonseca havia perdido para o rival na Davis

Algoz do brasileiro na Copa Davis em janeiro, Humbert elevou o nível na segunda parcial. Só que, do outro lado da quadra, João Fonseca seguiu sem dar brechas ao rival. Tanto que, no quinto game, sacando em 2/2, o francês voltou a ter o serviço quebrado. Não satisfeito, o tenista carioca repetiu a dose no último game, com nova quebra, para fazer história em Miami. O ponto final foi um erro não-forçado do número 20 do mundo.

Terceira vitória contra top 20

A deste sábado foi a terceira vitória do pupilo de Guilherme Teixeira contra top 20. A primeira foi em dezembro do ano passado, na estreia no NextGen Finals, na Arábia Saudita, sobre o francês Arthur Fils (20º). Um mês depois, em sua estreia em Grand Slams, o brasileiro derrotou ninguém menos do que o russo Andrey Rublev (9º) do mundo, em sua maior vitória na carreira. Até agora, claro...