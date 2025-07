ACOMPANHE: Hugo Calderano enfrenta Mizuki Oikawa na final do WTT Buenos Aires

O brasileiro Hugo Calderano disputa a final do WTT Contender Buenos Aires no domingo (27) após ter dominado o japonês Hiroto Shinozuka na semifinal do torneio, no último sábado (26). O mesa-tenista, número 3 do ranking mundial, tem pela frente o também japonês Mizuki Oikawa, número 106 do ranking. Acompanhe ao vivo aqui no Lance!

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: O jogo do brasileiro está um pouco atrasado, mas já é o próximo!

Hugo Calderano (BRA) 0 x 0 Mizuki Oikawa (JAP)

PRIMEIRO SET:

✅ FICHA TÉCNICA

Hugo Calderano x Mizuki Oikawa

WTT Contender de Buenos Aires - Final

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho, às 16h15 (de Brasília)

📍 Local: Parque Olímpico - Pavilhão América, Buenos Aires

Hugo Calderano e Bruna Takahashi foram vice-campeões pan-americanos em 2024 (Foto: Divulgação/ CBTM)

🏆 Calderano e Takahashi venceram na categoria de duplas mistas

O casal Hugo Calderano e Bruna Takahashi levou o título da disputa de duplas mistas do WTT de Buenos Aires, na Argentina. Na disputa contra a dupla Harmeet Desai e Yashaswini Ghorpade, os brasileiros fizeram 3 sets a 0 e parciais de 17/15, 11/7, 13/11. Essa foi a primeira conquista de Calderano e Takahashi jogando juntos. Agora, os brasileiros conquistam a 12ª posição no ranking mundial de duplas mistas do tênis de mesa.

🏆 Como é o torneio de Buenos Aires?

As rodadas qualificatórias do WTT Contender Buenos Aires começaram na última terça-feira (22) e seguiram até quarta-feira (23). Outros mesa-tenistas brasileiros brigaram por vaga na rodada principal: Felipe Doti, Henrique Noguti e Hamilton Yamane na chave simples masculina; Sofia Kano, Karina Shiray, Victoria Strassburger, Beatriz Fiore e Jessica Prates na chave simples feminina. Apesar disso, apenas Karina avançou de fase.

O Brasil marcou presença também nas duplas na fase classificatória: Leonardo IIzuka/Felipe Doti nas duplas masculinas; Beatriz Fiore/Karina Shiray e Jessica Prates/Victoria Strassburger nas duplas femininas; e Giulia Takahashi/Felipe Doti nas duplas mistas. Nessa categoria, todas as duplas se classificaram, com exceção de Jessica e Victoria.

A primeira rodada da chave principal simples e de duplas teve sua estreia na quinta-feira (24). O evento seguiu com quartas de final na sexta-feira (25), semifinais no sábado (26) e a decisão no domingo (27).

🗓️ Qual a próxima competição de Hugo Calderano?

Após a disputa do WTT Contender Buenos Aires 2025, Hugo Calderano e Bruna Takahashi seguem para o Paraná, onde disputam o WTT Star Contender Foz do Iguaçu 2025, entre os dias 30 de julho e 3 de agosto. Além do torneio em duplas mistas, os atletas brasileiros também jogarão os torneios simples.