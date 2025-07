Verstappen critica pausa por chuva na F1: ‘Desnecessária’

A prova do GP da Bélgica de F1 neste domingo (27) foi marcada por uma espera enorme por conta da chuva em Spa-Francorchamps. Quem não gostou nada da situação foi Max Verstappen, que criticou a espera de quase uma hora e meia. Para ele, situações como a do GP da Bélgica "acabam com uma corrida de chuva clássica". Ele finalizou a prova em quarto.

continua após a publicidade

➡️ Oscar Piastri supera problemas na F1 e vence intensa corrida no GP da Bélgica

— Podia ter começado muito antes, horas antes. Foi meio uma pena. Claro que eles tiveram uma abordagem bem cautelosa. Conversamos sobre isso depois de Silverstone, para sermos um pouco mais cautelosos, porque lá havia muita água na pista. Mas, para mim, aqui foi uma espera extra desnecessária — afirma o piloto da Red Bull, que completa:

— No fim das contas, isso acaba com uma corrida clássica na chuva. Então, ou a gente tenta realmente corre em uma pista molhada de verdade, ou então vamos parar de correr na chuva e esperar secar.

continua após a publicidade

Max Verstappen nos preparativos para os treinos do GP do Canadá (foto: Minas Panagiotakis / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Como exemplo, o piloto cita o Grande Prêmio da Inglaterra, prova que antecedeu o GP da Bélgica. A etapa teve chuva, que foi forte em alguns momentos.

— Acho que a gente pode ter corridas bem legais na chuva, como vimos em Silverstone — afirma o piloto.

Demora e 'medo da chuva' no GP da Bélgica de F1 irrita pilotos e fãs

Não é só Max Verstappen que reclama dos atrasos por conta da chuva na F1. Outros pilotos e principalmente espectadores não gostam da situação. O ponto mais crítico da Bélgica foi em 2021, em que a corrida atingiu quase quatro horas de duração por conta das chuvas na região. Na ocasião, apenas metade dos pontos foram dados aos pilotos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nos últimos anos, a Fórmula 1 vem tomando ações críticas em relação às chuvas. As provas são paralisadas ou rodadas em bandeira amarela, ou safety car. O GP da Bélgica, conhecido pelas chuvas, é um dos mais afetados com as decisões.