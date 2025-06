Carlos Alcaraz ressurgiu das cinzas, literalmente, neste domingo, na eletrizante final de Roland Garros, contra Jannik Sinner. No quarto set, o espanhol sacou em 3/5 e 0/40, mas acabou salvando os três match-points e conquistou o bicampeonato.

Na Era Aberta (desde 1969), apenas outros dois campeões salvaram mais de um match-point em uma decisão de Grand Slam.

Alcaraz é o que mais salvou match-points

O primeiro deles foi há 21 anos, exatamente em Roland Garros. Num duelo de argentinos, após salvar dois match-points, Gastón Gaudio virou para cima do favorito Guillermo Coria e faturou o único troféu desse nível na carreira.

Em Wimbledon, em 2019, numa das decisões mais incríveis da história, o sérvio Novak Djokovic também repetiu a proeza, desbancando o suíço Roger Federer após salvar dois match-points.



Foi o quinto Slam do bicampeão de Wimbledon (2023 e 2024) e, agora, bi em Paris. Em 2022, no US Open, o vice-líder do ranking ergueu o primeiro troféu desse nível. Alcaraz se torna o primeiro na Era Aberta (desde 1969) a vencer suas cinco primeiras decisões de Slam. O espanhol também se tornou o terceiro a vencer, na Era Aberta, uma final de Slam após salvar match-points. Os outros foram o argentino Gaston Gaudio (em Roland Garros, em 2004) e o sérvio Novak Djokovic (em Wimbledon, em 2019).

