Gabi Guimarães fala em ‘lição’ após vice da VNL com equipe renovada

O Brasil teve uma missão complicada neste domingo (27), ao enfrentar a Itália na final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina. Superada por 3 sets a 1, a equipe ficou com a medalha de prata pela quarta vez, desde que a competição foi criada, em 2018. Para a capitã Gabi Guimarães, o confronto decisivo diante da líder do ranking mundial deixou lições importantes para a sequência da Seleção.

— A gente sabia que não seria um jogo fácil, que elas não entregariam nenhum ponto de graça e elas mostraram essa força hoje, o conjunto do time. A gente sabia que elas sacariam muito bem pra tirar as nossas centrais e a velocidade do nosso jogo, a gente sofreu em alguns momentos com o nosso passe, mas acho que a lição é essa: dá pra ganhar desse time, mas a gente precisa jogar com muita consistência, muita inteligência, principalmente no contra-ataque - avaliou a capitã em entrevista ao SporTV, após a partida.

Mesmo com a forte marcação italiana sobre a capitã brasileira, Gabi Guimarães terminou a partida como a principal pontuadora da Seleção, com 15 pontos. Após o jogo, a jogadora fez questão de destacar os nomes da nova geração que se destacaram ao longo da VNL, como a central Julia Kudiess, que foi a melhor bloqueadora da competição, e a líbero Marcelle, que iniciou a trajetória como convidada e acabou assumindo a titularidade da posição.

— Fica uma lição muito grande pro Mundial, a gente não pode desmerecer o que esse time fez durante toda a VNL, a campanha, jogadoras que assumiram um papel incrível, como a Marcelle, a Julia Kudiess, uma geração que vem renovada e, como eu disse durante as semanas, é um time que quer melhorar, que entende que dá pra buscar o título, mas hoje o grande favorito é a Itália e a gente viu que não dá apenas pra fazer um bom jogo. Pra ser campeão e pra ganhar de um time como a Itália a gente tem que estar com muita consistência - disse.

Próximo desafio

Munida das lições aprendidas durante a Liga das Nações e ainda sem Ana Cristina, um dos principais nomes da nova geração, a Seleção Brasileira volta à quadra em agosto para o próximo desafio da temporada: o Mundial de Vôlei. Em busca do título inédito, o Brasil estreia no dia 22, diante da Grécia.

