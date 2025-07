Uma cena preocupante marcou o segundo set da partida entre Brasil e Itália, válida pela final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina. A ponteira Alice Degradi, da seleção italiana, sentiu o joelho esquerdo ao aterrissar após bloqueio e precisou deixar a quadra carregada pelas companheiras. Veja no vídeo abaixo.

continua após a publicidade

➡️Polônia bate o Japão e leva o bronze da VNL feminina pela terceira vez

A jogadora chorou muito ao receber atendimento no banco de reservas. Mesmo com o momento preocupante e sem uma de suas titulares em quadra, a Itália conseguiu administrar a vantagem no placar e venceu o segundo set por 25 a 18.

Brasil e Itália disputam título

Desde 2018, quando a competição foi criada, o Brasil já disputou três finais e levou a medalha de prata em todas as oportunidades. O confronto com a Itália é uma oportunidade de revanche para o Brasil, já que reedita a final de 2022, quando as europeias levaram o título, com vitória por 3 sets a 0.

continua após a publicidade

Líder absoluta da fase preliminar da VNL, a Itália da estrela Paola Egonu eliminou os Estados Unidos nas quartas de final e confirmou o favoritismo ao bater a Polônia por 3 sets a 0 no último sábado (26), sem dar chances às adversárias. O Brasil, que fez a segunda melhor campanha na primeira fase, desbancou Alemanha e Japão no caminho até a final.

Mais cedo neste domingo (27), a Polônia conquistou a medalha de bronze da VNL, após superar o Japão por 3 sets a 1 com casa cheia em Lodz.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasil e Itália disputam título da Liga das Nações (Foto: Volleyball World)

Confira as informações da final

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X ITÁLIA

FINAL - VNL FEMININA

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Atlas Arena, em Lodz, na Polônia

📺 Onde assistir: Sportv 2 e VTBV

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte