João Fonseca embarca neste sábado rumo ao Masters de Madri

Após semanas de intertemporada na Yes Tennis, no Rio de Janeiro, João Fonseca embarca neste sábado (19) para o Masters de Madri, na Espanha, que começa na próxima quarta-feira (23), marcando o início da temporada de saibro.

O carioca tirou alguns dias de férias após sua campanha até a terceira rodada no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, quando foi derrotado em jogo apertado por Alex De Minaur, no fim de março.

Jornada de João Fonseca

Fonseca iniciou 2025 ainda em dezembro de 2024, com o título do Next Gen Finals — torneio para jogadores até 20 anos — disputado em Jeddah, na Arábia Saudita. Em seguida, foi campeão do Challenger 125 de Camberra, na Austrália, furou o quali do Australian Open, derrotou o top 10 Andrey Rublev e se tornou o mais jovem brasileiro na Era Aberta a vencer uma partida de Grand Slam.

Depois, levantou o troféu no ATP 250 de Buenos Aires, tornando-se o mais jovem brasileiro a vencer um ATP, foi campeão também no Challenger 175 de Phoenix, nos Estados Unidos, e ainda alcançou a segunda rodada em Indian Wells, além de bater o top 15 Ugo Humbert na campanha de Miami. São 27 vitórias em 32 jogos no ano.

João Fonseca retomou os treinamentos no saibro na academia situada no Itanhangá, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Durante várias semanas, treinou com os jovens Luis Guto Miguel, José Pereira, Christian Oliveira, entre outros. Teve a companhia do técnico Guilherme Teixeira e, na última semana, contou também com o experiente técnico argentino Franco Davin como consultor — Davin já treinou nomes como Juan Martín del Potro e outras figuras do circuito.

João Fonseca venceu o Challenger de Phoenix (Foto: Mary Grace Grabill / Arizona Tennis Classic)

Adversário em Madri

Atual número 59 do mundo, Fonseca conhecerá na segunda-feira (21) seu primeiro adversário no torneio espanhol, onde defende 25 pontos pela campanha até a segunda rodada no ano passado, quando entrou como convidado, venceu o americano Alex Michelsen e caiu para o britânico Cameron Norrie.

Na sequência, o brasileiro deve disputar o Challenger 175 de Estoril, em Portugal, a partir do dia 27 (caso perca cedo em Madri), o Masters 1000 de Roma, na Itália, a partir de 7 de maio, o ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, a partir do dia 18 (torneio a confirmar, dependendo do desempenho nas semanas anteriores) e, por fim, Roland Garros, a partir do dia 25, seu primeiro Grand Slam com entrada direta na chave principal.

