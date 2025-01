O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, conquistou o título do ATP Challenger de Camberra, na Austrália, ao vencer Ethan Quinn, dos Estados Unidos, por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 em ambos os sets, na madrugada deste sábado (4). A vitória não só evidencia a ascensão do brasileiro no cenário internacional, mas também estende sua sequência de vitórias para dez partidas.

Fonseca, que já havia se destacado em dezembro ao vencer o Next Gen ATP Finals, enfrentou e venceu adversários sem perder nenhum set até a final em Camberra, incluindo Mackenzie McDonald, Duje Ajduković, Harold Mayot e Jacob Fearnley.

O triunfo no Challenger australiano é o quarto título na carreira de Fonseca, que anteriormente havia vencido o Challenger de Lexington e o US Open juvenil. Com a vitória em Camberra, ele adicionou 125 pontos ao seu ranking, alcançando a 113ª posição na ATP, a melhor de sua carreira até agora, além de receber uma premiação de aproximadamente R$ 176 mil.

O jogo

A partida começou com os dois jogadores firmes no saque. Fonseca não conseguiu imprimir um bom ritmo nas devoluções, talvez um pouco nervoso. Só que, ao mesmo tempo, ele não dava chance em seu saque e conseguiu achar as respostas no nono game, quando quebrou e fechou por 6/4. No segundo set, o brasileiro quebrou cedo, fez 3 a 1 e manteve o saque até definir em 6/4, sem sustos, com um winner de direita no terceiro match-point.

A campanha

O brasileiro teve a semana perfeita na capital australiana. Passou suas cinco vitórias sem perder nenhum set. Atropelou seus primeiros adversários com vitórias rápidas sobre Mackenzie McDonald, 131º e ex-top 40, por 6/1 e 6/3, e com alguma dificuldade no segundo set contra o croata Duje Ajdukovic, 142º, nas oitavas. Nas quartas, um susto no segundo set perdendo por 3 a 1, mas a recuperação com cinco games seguidos contra o francês Harold Mayot, 116º, fazendo 6/2 e 6/3. Na semifinal, contra um top-100, o britânico Jacor Fearnley, 99º, um início mais difícil, mas deslanchando no final do primeiro set e dominando no segundo para fazer um duplo 6/3.

Com 18 anos e quatro meses, o carioca se tornou o mais jovem do continente sul-americano a vencer dois títulos nível challenger no piso duro na história. Juan Martin del Potro obteve dois títulos, mas um deles foi no saibro de Aguascalientes, no México, em 2006, e outro em Segovia, na Espanha, no piso duro, no mesmo ano, ambos conquistados ainda com 17. O argentino passou 2007 em branco, temporada onde subiu de nível para os ATPs. A partir de 2008 começou a brilhar com títulos em sequência no meio daquele ano até o título do US Open de 2009.

Fonseca venceu em Lexington, nos EUA, seu primeiro caneco no início de agosto deste ano, também com 17 e agora levanta o segundo caneco na superfície rápida.

Próximos Caminhos de João Fonseca

O título representa um salto para o brasileiro no ranking. Com os 125 pontos somados, ele irá aos 534 pontos e será o 113º colocado, já sonhando com uma vaga no top-100, do qual ficará a menos de 80 pontos de distância.

Agora, o desafio será buscar a primeira chave principal de um Grand Slam. Ele parte para Melbourne, onde disputa o quali do Australian Open, que já começa nesta segunda-feira (6). Ele conhecerá neste domingo seu oponente de primeira rodada. São necessárias três vitórias até a vaga na chave principal que começa no dia 12.