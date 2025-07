Embora não tenha atendido ao pedido de Oscar Piastri, a McLaren saiu em defesa do seu número 81 pelo pedido de inversão de posição com Lando Norris durante as últimas voltas do GP da Inglaterra de Fórmula 1. De acordo com o chefe Andrea Stella, o australiano apenas seguiu a orientação da equipe de “sempre expressar a opinião”.

continua após a publicidade

➡️ ‘Que diabos aconteceu?’: Leclerc revela susto com pódio de Hülkenberg na Inglaterra

Piastri liderava o GP da Inglaterra no último domingo (6), mas foi punido com 10 segundos por uma manobra considerada irregular pelos comissários da FIA quando a corrida estava prestes a recomeçar e o safety-car apagou as luzes para voltar aos boxes na volta 22.

Piastri se manteve na liderança até o momento em que a pista começou a secar e precisou ir para os boxes calçar os pneus de pista seca. Na hora da troca, o australiano pagou os 10 segundos de punição e foi superado por Norris. Na corrida, o #81 pediu à McLaren para analisar a possibilidade de inverter as posições — caso considerasse a punição injusta. E ainda que não tenha acatado o pedido, Stella entendeu o ponto de vista do piloto.

continua após a publicidade

— Na maneira que abordamos uma corrida, sempre dizemos aos pilotos para não guardarem as coisas na cabeça enquanto estão guiando. Se tem alguma ideia e quer nos dizer o que pensa, é só dizer. Depois vamos avaliar a opinião de outras pessoas, tomar uma decisão e lhe daremos um retorno. O que Oscar fez foi exatamente o que pedimos a nossos pilotos. Ele comunicou, expressou sua opinião e nós a avaliamos — disse o chefe da McLaren.

Vitória de Piastri só em caso de safety-car

Piastri tinha uma vantagem de pouco mais de 1 segundo sobre Norris quando precisou ir para os boxes na volta 44 para pagar a punição e trocar os pneus. Na visão de Stella, o número 81 só teria chance de vencer a corrida caso algum incidente acionasse novamente o safety-car.

continua após a publicidade

— A maneira como administramos a situação, dada a punição, foi permitir que Oscar, em caso de safety-car, mantivesse a liderança, porque aí ambos os carros teriam parado nos boxes. Oscar teria pago os 10s, Lando teria esperado e as duas McLaren teriam saído para a pista na mesma ordem em que entraram nos boxes — disse Stella

— Mas no momento em que precisávamos fazer a troca para pneus secos, a punição foi paga e pensamos que a ordem natural precisava ser mantida. Então foi justo para ambos, e tenho certeza de que Oscar concorda com esse ponto de vista — finalizou o chefe da McLaren.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Depois da corrida, Piastri entendeu o posicionamento da McLaren e reconheceu que não seria justo inverter a posição com Norris durante o GP da Inglaterra. Com a derrota em Silverstone, Oscar segue na liderança do campeonato, mas agora nutre apenas oito pontos de vantagem em relação a Lando.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho, em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.