Treinador multi-campeão entra na equipe técnica de João Fonseca

O argentino Franco Davín agora faz parte da equipe do jovem brasileiro João Fonseca. Davín trará à equipe do jovem a experiência de atuar com 4 ex-top 10 do ranking da ATP.

Em entrevista ao Blog Saque e Voleio do "UOL", o treinador de João Fonseca, Guilherme Teixeira, contou que se aproximou de Franco Davin quando o pupilo tinha apenas 14 anos e disputava um campeonato sul-americano da Cosat. O sócio de Davin numa empresa de estatísticas desportivas, Marcelo Albamonte se interessou muito pelo brasileiro e ofereceu a ele uma consultoria, que acabou impedida pela pandemia de COVID-19.

Durante o US Open 2024 Teixeira conta que reencontrou da Davín pessoalmente e os dois voltaram a trocar ideias sobre tênis e sobre João Fonseca. Aos 37 anos, o treinador brasileiro também está vivendo a novidade do circuito ao lado do pupilo e por isso decidiu contratar Davín para ser consultor.

João Fonseca tem feito ano memorável em 2025 (Foto: Matthew Stockman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

— Ele viveu esse momento com o Del Potro (de estouro para o circuito), que também foi muito precoce. Ele dá várias dicas muito interessantes. Já passou por essa estrada, ou seja, encurta muito o meu trabalho. E é um cara muito legal. Ano passado, a gente conseguiu estar junto por uma semana em Miami, na academia dele, treinando — contou ao Saque e Voleio e completou:

— E a ideia para este ano é que a gente faça isso mais vezes na academia dele, como uma base nos Estados Unidos, que ele também participe de alguns treinos no Rio de Janeiro, e também algumas semanas em torneios. Ele não tem relação direta com o João. . Ele não conversa com o João, exceto quando está na quadra, obviamente, mas ele é mais um consultor do estafe, de treinamento de tudo.

João Fonseca disputou Indian Wells pela primeira vez (Foto: AFP)

Carreira de Franco Davín

Franco Davín tem uma vitoriosa carreira como treinador, levou os compatriotas Del Potro e Gaston Gaudio a títulos do Grand Slam. Del Potro conquistou o US Open 2009 ao superar Roger Federer na final. Gaudio, por sua vez, levou o título de Roland Garros 2004 numa virada épica sobre o também argentino Guillermo Coria. Além disso, o treinador foi responsável por levar outros dois ex-pupilos, Coria e o italiano Fabio Fognini ao top 10.

Segundo informação da equipe de João Fonseca dada ao Lance! Franco Davín é consultor de Guilherme Teixeira e deve acompanhar João Fonseca e seu treinador em treinos no Masters de Miami e nos jogos. Davín deve ainda acompanhar alguns torneios do brasileiro no ano.