Primeiro tenista nascido a partir de 2008 a vencer uma partida de ATP, Diego Dedura-Palomero, de 17 anos, teve a chance de igualar as duas vitórias de João Fonseca no Rio Open de 2024. Mas, nesta quinta-feira (17), o anfitrião parou nas oitavas de final do ATP 500 de Munique, na Alemanha, superado pelo belga Zizou Bergs, por duplo 6/1.



Algoz do francês Ugo Humbert, por duplo 6/4, o húngaro Fabian Marozsan (77º) será o próximo rival de Bergs (50º), em confronto inédito. Quem avançar vai enfrentar, nas semifinais, o ganhador do duelo entre o principal favorito, o anfitrião Alexander Zverev (3º), e o holandês Tallon Griekspoor (37º). No confronto direto, são seis vitórias do tenista da Alemanha, em oito partidas.



Em 2024, João Fonseca pulou 312 posições após o Rio Open



Por ter vencido, na estreia, o canadense Denis Shapovalov, o jovem Dedura vai saltar mais de 170 posições no ranking, saindo do 549º lugar e figurando entre os melhores 380 do mundo, pela primeira vez na carreira. Ano passado, João Fonseca era o 655º do mundo quando conquistou, no Rio Open, seu primeiro triunfo em ATP. E saiu do torneio, após as quartas de final, como o 343º, alcançando um salto de 312 posições.

Se o brasileiro (então 655º) foi convidado do Rio Open na ocasião, ano passado (como em 2025), o jovem alemão entrou como lucky loser (perdedor de sorte), quando um jogador eliminado na última rodada do qualifying entra na chave principal.

Na vitória na estreia, sobre Shapovalov, a comemoração de Dedura foi das mais inusitadas: desenhou uma cruz no saibro e deitou sobre ela. Veja no vídeo:



Com a derrota nesta quinta, o jovem alemão retorna às quadras na próxima semana. O desafio será o Masters 1000 de Madri, também no saibro, torneio que marca o retorno de João Fonseca.