Felipe Drugovich pode ser substituto de Colapinto na F1; diz jornalista

Ainda sem oportunidade de defender uma equipe na F1, o brasileiro Felipe Drugovich aparece entre os nomes cotados para substituir Franco Colapinto, na Alpine. O piloto argentino vem apresentando um rendimento aquém do esperado e pode ter o mesmo destino de Jack Doohan na equipe francesa. Drugovich também apareceu entre os nomes possíveis da Cadillac, que entra no grid em 2026.

Ted Kravitz, comentarista de F1 na "Sky Sport UK", afirmou que Colapinto não deve chegar a correr no Grande Prêmio da Bélgica, no circuito de Spa. A prova já é a próxima do campeonato e acontece no fim de julho.

O argentino Franco Colapinto, da Alpine (Foto: Clive Rose / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

— O assento de Colapinto na Bélgica pode ser de Doohan, de Bottas, de Felipe Drugovich ou de Paul Aron. Há muitas dúvidas sobre Franco Colapinto — afirmou Ted Kravitz em seu programa na rede britânica.

Para o jornalista, o estopim para a possível saída de Colapinto foi o desempenho no GP da Inglaterra, último realizado. Entretanto, o nome mais cogitado para ocupar o lugar do argentino é Valtteri Bottas, atual reserva da Mercedes e também cotado para a vaga na Cadillac.

Felipe Drugovich é cotado para a Cadillac

Segundo informações do site "Motorsport.com", o brasileiro aparece em lista de preferências da Cadillac, equipe que entra no grid na próxima temporada. A primeira opção da equipe é Valtteri Bottas, ex-Sauber e atual piloto reserva da Mercedes, time que defendeu até 2021.

Felipe Drugovich (Foto: Divulgação/Felipe Drugovich)

O nome do brasileiro é a primeira opção caso a equipe esteja procurando uma combinação de experiência e juventude. Mas, caso queira dois pilotos experientes, a escalação provável seria juntar Valtteri Bottas com Sergio Pérez, ex-piloto da Red Bull que perdeu o assento para Liam Lawson. Nas opções da equipe, Bottas é o que mais tem vantagem.

Felipe Drugovich é piloto reserva da Aston Martin, mas sem perspectiva de ter um futuro na equipe. Ele foi campeão da temporada de 2022 da Fórmula 2 e, desde então, não foi titular em nenhuma equipe. A presença de Drugovich e Bottas no paddock chamam atenção da equipe.