Maior mesatenista da história das Américas, Hugo Calderano segue fazendo história. Neste sábado (19), o brasileiro derrotou o chinês Wang Chuqin, nº 2 do mundo, e chegou pela primeira vez à final da Copa do Mundo da categoria. Detalhe: a vitória sobre Chuqin, por 4 a 3, foi em Macau, na China.

continua após a publicidade

➡️Atletas da seleção de ginástica debatem sobre saúde mental: ‘É necessário’

Com o triunfo, Hugo Calderano se transformou no primeiro mesatenista não-asiático e não-europeu a disputar uma final de Copa do Mundo ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa, na sigla em inglês), uma das competições mais importantes da modalidade.

A vitória sobre Chuqin ressaltou toda a qualidade e resiliência de Calderano, que salvou dois match point no jogo. As parciais foram 14-12, 5-11, 6-11, 7-11, 11-7, 11-5 e 12-10.

continua após a publicidade

— Foi muito importante a parte mental, não me deixar abalar. Eu simplesmente poderia aceitar que ele estava jogando em um nível incrível e que eu não conseguiria ganhar hoje. Continuei acreditando até o fim e consegui reverter o placar — declarou Hugo Calderano, de acordo com o site "Olympics.com".

— Estou muito feliz. Chegar à final da Copa do Mundo é algo que qualquer atleta de tênis de mesa sonha. Vou com tudo para a decisão. Vai ser um jogo incrível e, acima de tudo, vou tentar aproveitar ao máximo — acrescentou o mesa-tenista.

continua após a publicidade

Hugo Calderano irá enfrentar chinês na decisão

O adversário de Calderano na decisão, que acontece neste domingo de Páscoa (20), sairá do confronto entre entre os chineses Lin Shidong e Liang Jingkun. A semifinal acontece a partir das 9h15 (de Brasília). O horário da final ainda não está confirmado.

Atual nº 5 do ranking mundial, Hugo Calderano vem fazendo campanha impecável na Copa do Mundo de Tênis de Mesa. Além da vitória sobre Chuqin, ele também superou outro competidor mais bem ranqueado: nas quartas de final, ele passou pelo japonês Harimoto Tomokazu, terceiro melhor do mundo.