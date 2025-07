Filho de Stephen Curry tem momento fofo com Gui Santos; veja vídeo

Canon, filho de Stephen Curry, um dos maiores jogadores da história recente da NBA, se animou ao ver o brasileiro e companheiro de equipe do seu pai, na arquibancada durante jogo da Summer League. A Summer League ou Liga de verão da NBA são jogos que acontecem na pré-temporada na qual as equipes da NBA, geralmente competem com elencos formados por jogadores novatos, jogadores que estão na sua 2ª temporada e agentes-livres.

O Golden State Warriors terminou mal a temporada 2024/25. Eliminados na semifinal da conferência para o Minnesota Timberwolves, a equipe de Steve Kerr não conseguiu encaixar uma sequência consistente ao longo do ano, e o rendimento coletivo ficou aquém das expectativas.

Stephen Curry, mesmo aos 37 anos, foi um dos poucos pontos positivos: terminou a temporada com médias de 23.4 pontos, 4.4 rebotes e 5.8 assistências, mantendo o alto nível e a eficiência nos arremessos de três pontos. Ainda assim, o camisa 30 sentiu o peso de carregar um time que sofreu com lesões, irregularidade e envelhecimento do elenco.

Jimmy Butler e Stephen Curry em jogo entre Warriors e Rockets pelos playoffs da NBA (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)

Com Klay Thompson se transferindo para o Dallas Mavericks e Draymond Green tendo mais uma temporada conturbada, o futuro da dinastia que dominou a NBA na última década está em xeque. A presença de jovens como Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski e o próprio Gui Santos representa a transição natural de uma era para outra, mas ainda sem a clareza de como (ou com quem) o time irá competir no mais alto nível.

Gui Santos, por sua vez, encerrou a temporada com participações pontuais, mas crescentes. O brasileiro veio ganhando minutos importantes no fim do calendário. O carinho da família Curry, especialmente a amizade com Canon, é apenas mais uma mostra de como ele tem se integrado bem à cultura da franquia.

