Eliminado na estreia do Masters 1000 de Monte Carlo, no início de abril, Novak Djokovic - que busca o 100º título na carreira - volta às quadras em Madri, que começa no próximo dia 23. Dos 20 troféus do sérvio no saibro até hoje, três foram na capital espanhola: em 2011, 2016 e 2019.

Hoje com 37 anos, o ex-líder do ranking mundial e atual quinto já deu a volta por cima após uma derrota na estreia no Principado, como a que aconteceu diante do chileno Alejandro Tabilo (vídeo abaixo). Foi em 2016, quando o sérvio, então número 1 do mundo, acabou surpreendido pelo tcheco Jiri Vasely (55º) na primeira rodada em Monte Carlo.



Nas semanas seguintes, o sérvio reencontrou seu melhor tênis, conquistando o bicampeonato na capital espanhola, superando o britânico Andy Murray (2º) na final. Mas a cereja do bolo, naquele ano, veio com o primeiro de seus três troféus em Roland Garros, conquistando o Grand Slam que lhe faltava (vídeo abaixo), após superar Murray em quatro sets. O ídolo sérvio voltou a triunfar em Paris em 2021 e 2023, derrotando nas finais, respectivamente, o grego Stefanos Tsitsipas (5º) e o norueguês Casper Ruud (4º).

Em Miami, Djokovic perdeu na final

Sem erguer um troféu desde agosto de 2024, quando foi campeão olímpico em Roland Garros, derrotando, na final, o espanhol Carlos Alcaraz, Djokovic soma 12 vitórias em 18 partidas na atual temporada. No Masters 1000 de Miami, em março, o sérvio bateu na trave na tentativa de faturar o 100º troféu, ao perder a decisão para o tcheco Jakub Mensik.

Os cinco algozes do sérvio neste ano

Além do jovem tcheco (54º), de 19 anos, e do chileno Tabilo (32º), na atual temporada Djokovic foi superado pelo holandês Botic van de Zandschulp (85º), na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, pelo italiano Matteo Berrettini (35º), na primeira rodada do ATP 250 de Doha, pelo alemão Alexander Zverev (2º), nas semifinais do Aberto da Austrália, e pelo americano Reilly Opelka (293°), nas quartas do ATP de Brisbane.

Na carreira, o recordista de Grand Slams (24) soma 1136 triunfos e 228 derrotas. No saibro, desde que se profissionalizou, em 2003, Nole soma 286 vitórias e 70 tropeços, com aproveitamento de 80% nessa superfície.

Em Roland Garros, o tricampeão sérvio acumula 96 vitórias e 16 derrotas. Em 2024, Djokovic foi surpreendido por Ruud nas quartas de final, numa reedição da decisão do ano anterior.

Semana que vem, em Madri, além do retorno do sérvio, uma das atrações será João Fonseca, que não joga desde a derrota na terceira rodada de Miami, para o australiano Alex De Minaur.

Todos os campeões dos Masters 1000 de Madri

2024 Andrey Rublev (RUS)

2023 Carlos Alcaraz (ESP)

2022 Carlos Alcaraz (ESP)

2021 Alexander Zverev (ALE)

2019 Novak Djokovic (SER)

2018 Alexander Zverev (ALE)

2017 Rafael Nadal (ESP)

2016 Novak Djokovic (SER)

2015 Andy Murray (GBR)

2014 Rafael Nadal (ESP)

2013 Rafael Nadal (ESP)

2012 Roger Federer (SUI)

2011 Novak Djokovic (SER)

2010 Rafael Nadal (ESP)

2009 Roger Federer (SUI)

2008 Andy Murray (GBR)

2007 David Nalbandian (ARG)

2006 Roger Federer (SUI)

2005 Rafael Nadal (ESP)

2004 Marat Safin (RUS)

2003 Juan Carlos Ferrero (ESP)

2002 Andre Agassi (EUA)