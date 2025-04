Enfileirando os principais títulos no saibro, como Roland Garros, em 2024, e o Masters 1000 de Monte Carlo, no último domingo, Carlos Alcaraz segue fazendo fila em seu piso preferido. Nesta quinta (17), o espanhol derrotou o sérvio Laslo Djere, por 6/2 e 6/4, e está nas quartas de final do ATP 500 de Barcelona mais uma vez.

- Acredito que, quanto mais eu vencer em sets diretos, mais economizo energia para as partidas seguintes. Acho que joguei muito bem, ainda melhor que na estreia, mesmo quando estava perdendo por 4 a 2 no segundo set. Ele jogou muito melhor na segunda parcial, mas estou bem feliz por ter encontrado um ótimo nível e, felizmente, seguir adiante - comentou o espanhol.

Bicampeão do torneio (2022 e 2023), onde soma 12 triunfos e uma derrota, o vice-líder do ranking mundial chegou à sétima vitória seguida no saibro neste ano. Desde 2022, são 27 vitórias em 28 jogos em torneios nesse piso na Espanha.

O próximo rival de Alcaraz será o australiano Alex De Minaur (7º), carrasco do britânico Jacob Fearnley, por 6/1 e 6/2. No confronto direto, são três vitórias do espanhol em três jogos até hoje contra o adversário. O encontro mais recente foi na decisão de Roterdam, em fevereiro deste ano, vencida pelo número 2 do mundo.

Alcaraz está a duas vitórias do 90º triunfo no saibro na carreira

De Minaur, aos 26 anos, é o terceiro tenista nascido a partir de 1999 a chegar à 50ª partida de quartas de final de ATP, ao lado do canadense Felix Auger-Aliassime (2000, 54) e o italiano Jannick Sinner (2001, 52). Desde o início de 2023, o australiano é que mais soma vitórias em ATP 500: 37.

continua após a publicidade

Caso derrote novamente o australiano, Alcaraz ficará a um passo da 90ª vitória no saibro na carreira. Até hoje, são 18 derrotas do tenista, de 21 anos.

O vencedor do duelo entre o espanhol e De Minaur vai medir forças, nas semifinais, contra o grego Stefanos Tsitsipas ou o francês Arthur Fils.