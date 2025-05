Na montanha-russa que, muitas vezes, os tenistas se deparam, João Fonseca e Bia Haddad chegam em momentos distintos a Roland Garros, que começa neste domingo. Enquanto o carioca de 18 anos vem de três derrotas seguidas, a paulistana, aos 28 anos, acaba de alcançar a melhor campanha em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na sexta-feira, Bia (23ª do mundo) lutou até o fim, mas foi superada pela cazaque Elena Rybakina (12ª), a uma partida da final do WTA de Estrasburgo, na França. Neste sábado, a tenista europeia sagrou-se campeã.

Bia, que chegara a perder nove partidas seguidas em 2025, salvou dois match-points na vitória na estreia na França, contra a dinamarquesa Clara Tauson. Na rodada seguinte, a número 1 do Brasil despachou a americana Ashlyn Krueger. E, nas oitavas, Bia superou ninguém menos do que a segunda favorita e 9ª do mundo, a americana Emma Navarro, de virada. Foi a primeira vez no ano que a paulistana ganhou três partidas seguidas.





continua após a publicidade





João Fonseca não vence um jogo há um mês

Já o pupilo do técnico Guilherme Teixeira venceu uma partida pela última vez há exato um mês: no dia 24 de abril: 6/2 e 6/3 pra cima do dinamarquês Elmer Moller, de 21 anos e 114º do mundo, na estreia do Masters 1000 de Madri. Depois, o brasileiro perdeu para o americano Tommy Paul (12º), no torneio espanhol, e acumulou duas derrotas em estreias: para o holandês Jesper de Jong (93º), no Challenger de Estoril, e para o húngaro Fabian Marozsan (61º) no Masters 1000 de Roma.

Por outro lado, o adversário do número 1 do Brasil acaba de chegar à primeira final na temporada. Neste sábado, o polonês Hubert Hurkacz, semifinalista de Wimbledon em 2021, perdeu a decisão do ATP 250 de Genebra, na Suíça, de virada, para o sérvio Novak Djokovic.

continua após a publicidade

- O jogo contra o Hurkacz vai ser bem difícil, um jogador com quem eu nunca treinei. Vai ser uma experiência nova. Um jogador que é experiente no tour. Não é a melhor superfície dele, mas, do mesmo jeito, ele é um jogador top 30, já foi top 10, então vai ser muito difícil.

Mais jovem do Brasil a vencer um ATP, em fevereiro, em Buenos Aires, no saibro, o número 1 do país mantém os pés no chão com o momento atual:

Confiança neste momento

— Estou me sentindo bem. Tendo bons treinos, ganhando sets contra jogadores muito bons. Estou entendendo que o tênis é um esporte. Como qualquer outro esporte, você tem altos e baixos. Você não vai ficar no topo o tempo todo. Às vezes você não está muito confiante. Precisa lidar. Ao mesmo tempo, estou me sentindo muito confiante. Estou jogando muito bem. É minha primeira vez aqui. É outra experiência. Como disse, quero aprender toda semana.

Ao contrário do carioca, paulistana é favorita na estreia

Se João Fonseca será azarão na estreia, Bia Haddad é favorita contra a americana Hailey Baptiste, de 23 anos e 70ª do mundo. O confronto é inédito, assim como o duelo do pupilo de Guilherme Teixeira.

Há dois anos, em Paris, a paulistana conquistou sua maior proeza em Grand Slams, alcançando as semifinais. Na ocasião, ela só foi superada pela polonesa Iga Swiatek.



A emoção de Bia Haddad com a vitória sobre Navarro em Estrasburgo (Foto: Claire Billon/Divulgação)