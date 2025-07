Filho de Schumacher pode ‘tirar’ chance de Drugovich na F1

O brasileiro Felipe Drugovich estaria cotado para uma das vagas da Cadillac, equipe que entrará no grid da F1 em 2026. Porém, informações mais recentes deixam o brasileiro de escanteio em relação à equipe. Mick Schumacher, filho do heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher, estaria em condições de negociação mais avançadas que o brasileiro. Por outro lado, Drugovich negou conversas com a Cadillac.

Segundo o site "Motorsport.com", o brasileiro era um dos cotados para assumir a segunda vaga da equipe, que busca um jovem piloto com experiência. O atual reserva da Aston Martin negou "conversas sérias" com a Cadillac em entrevista à jornalista Julianne Cerasoli.

Brasileiro Felipe Drugovich estaria cotado na Cadillac (Foto: Divulgação / Aston Martin)

— Acho que a gente está, logicamente, envolvido com as mesmas pessoas que estão na Fórmula 1, mas lá a gente estava 100% focado na pista, e não teve nada demais no final das contas. Na verdade, não era nem o caso de ficar falando sobre isso ou aquilo — afirmou Drugovich, que completou:

— Não sei, eu não tive conversas até agora. Tomara que seja assim mesmo (começar as conversas sérias). Tomara que seja assim.

Mick Drugovich negocia com Cadillac

Enquanto o brasileiro não sai das conversas "menos sérias", o alemão Mick Schumacher acusa uma "comunicação positiva" por parte da equipe. Em entrevista ao "Motorsport.com", o piloto se disse honrado com as negociações:

— Sim, obviamente as conversas estão rolando. A comunicação tem sido muito positiva. É um grande projeto, há uma quantidade fantástica de pessoas que eles já contrataram para isso, é um projeto incrível, uma grande história. Então, é algo que me faz sentir honrado de fazer parte, negociando.

Atualmente, os favoritos para assumir a vaga da Cadillac são Sergio Pérez e Valtteri Bottas, enquanto Schumacher e Drugovich aparecem nas opções mais "novatas" da nova equipe. O brasileiro foi campeão da temporada de 2022 da Fórmula 2 e, desde então, não foi titular em nenhuma equipe na F1.